Свежий и вкусный: рецепт нежного клубничного тирамису

Клубничный тирамису можно назвать весенним вариантом знаменитого десерта. В нем кофе заменяет клубничный сироп.

Тирамису может похвастаться бесконечными интерпретациями. И если в оригинальный рецепт входят печенье божьи пальчики, кофе, взбитый яичный крем и маскарпоне. То в этом рецепте в десерт добавляют клубнику. И получается очень вкусно. Рецептом поделились на сайте Сucchiaio.

Клубничный тирамису

Ингредиенты:

300 г печенья савоярди;

1 кг клубники;

40 г сахара;

сок половины лимона;

для крема:

4 очень свежих яйца комнатной температуры;

500 г маскарпоне комнатной температуры;

160 г сахарного песка;

40 г воды;

200 г клубники.

Чтобы приготовить клубничный тирамису, начните с приготовления сиропа. Измельчите клубнику погружным блендером и переложите пюре в кастрюлю. Добавьте лимонный сок, 40 г сахара и доведите до кипения, при необходимости снимая пену; когда жидкость немного загустеет, выключите и дайте ей остыть до комнатной температуры.

Тем временем займитесь приготовлением крема. Сначала приготовьте сироп, который будет использоваться для пастеризации яичных белков, доведя 20 г воды и 80 г сахара до температуры 121 °С. Для этого вам понадобится кухонный термометр. Отделите желтки от белков. Начинайте взбивать яичные белки на минимальной скорости венчиками планетарного миксера или обычными электрическим венчиком. Медленно добавляйте сахарный сироп, постепенно увеличивая скорость, пока он не достигнет устойчивых пиков. Держитесь в стороне.

Таким же образом пастеризуем яичные желтки, готовя вторую порцию сиропа. Взбивайте, пока масса не увеличится в объеме и не станет прозрачной. Смешайте маскарпоне со взбитыми яичными желтками в два приема. Гибкой лопаточкой очень деликатными движениями снизу вверх введите яичные белки во взбитую массу из яичных желтков и маскарпоне. На этом этапе приступаем к составлению десерта. Быстро окуните печенье в клубничный сироп и выкладывайте на сервировочную тарелку.

Распределите несколько ложек крема по печенью, хорошо разравнивая, но не приминая. Продолжайте снова, чередуя слой печенья в клубничном сиропе и крема, пока не закончатся ингредиенты.

Поставьте десерт в холодильник настаиваться минимум на три часа. При подаче украсьте клубничный тирамису ломтиками клубники.

Читайте также:

Сдобный пирог с заварным кремом: как приготовить изысканный десерт

Шоколадный торт с кокосовым кремом: рецепт нежного и простого десерта

Настоящий вкус Италии: как приготовить шоколадный торт Тенерина