Новый потрясающий косплей Цири из «Ведьмака 3»

В Лас-Вегасе завершилась выставка Consumer Electronics Show 2022 (сокращенно CES 2022). В 2021 году он прошел полностью онлайн, но на этот раз вернулись настоящие павильоны. Однако в сильно урезанном формате: в США новая волна коронавируса, поэтому некоторые участники проводили презентации дистанционно, а само мероприятие закончилось на день раньше, чем планировалось. Объявления сделали Google, LG, Samsung, Asus, Sony и другие крупные корпорации. Но в этой статье мы собрали представленные на CES устройства и технологии, которые могут быть интересны геймерам. Новый косплей Сири из The Witcher 3 в настоящее время вызывает настоящий ажиотаж среди фанатов. Фотографии предоставлены пользователем Reddit mina-bloody и демонстрируют искусно скроенный костюм.

Не в последнюю очередь из-за начала 2-го сезона одноименного сериала Netflix мир Ведьмака в настоящее время снова в центре внимания. Поэтому неудивительно, что количество подходящих косплеев в настоящее время растет. В частности, персонаж Цири по-прежнему очень популярен в сообществе, о чем не в последнюю очередь свидетельствует косплей пользователя Reddit mina-bloody .

Новый косплей Цири из Ведьмак 3

Она поставила перед собой задачу создать косплей Цириллы Фионы Элен Рианнон (полное имя Цири), максимально приближенный к оригиналу и, прежде всего, очень подробный. Рвение и страсть mina-bloody можно увидеть прежде всего в костюме и предметах d2r , которые очень похожи на модель.

Косплеер продумал все важные детали, такие как украшения и аксессуары. Это варьируется от коричневых кожаных ремешков до перчаток. Оружие, которое она держит в руке, выглядит столь же благородно, сколь и подлинно. Даже эффектный шрам, который Цири носит на щеке, присутствует в этом симпатичном косплее. В настоящее время он получает много похвал от других пользователей Reddit. В последние недели и месяцы мы видели множество косплеев на Ведьмака , и все они также были очень впечатляющими.