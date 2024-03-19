Описание приготовления:

Из томатного сока с добавлением манной крупы и маринованной морской капусты получается отменная "икра". На первый взгляд очень похоже и на вкус не отличить! Для постного или веганского меню — незаменимая вещь!

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста Блюдо: Закуски Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Манка 100 Грамм

Томатный сок 200 Грамм

Растительное масло 60 Грамм

Морская капуста 200 Грамм

Соль По вкусу

Черный перец По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

182 ккал

Калорийность

0 г

Белки

14 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Икра из манки и морской капусты»

Подготовьте все ингредиенты по списку для приготовления икры из манки и морской капусты.

Влейте томатный сок и растительное масло в кастрюлю или сотейник, добавьте соль по вкусу, размешайте и доведите до кипения.

Когда томатный сок закипит, всыпьте всю манку и сразу энергично размешайте, чтобы не образовались комочки.

При постоянном помешивании, сварите манную крупу. Огонь — минимальный. Варите пару минут до загустения.

Морскую капусту при необходимости промойте, затем мелко нарежьте при помощи острого ножа.

Всыпьте нарезанную морскую капусту к манной каше.

Икру перемешайте, доведите до необходимого вкуса, поперчите. Готово!

Икру из манки и морской капусты можете подавать к столу как в теплом, так и в холодном виде.

Приятного вам аппетита!