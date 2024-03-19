Описание приготовления:
Из томатного сока с добавлением манной крупы и маринованной морской капусты получается отменная "икра". На первый взгляд очень похоже и на вкус не отличить! Для постного или веганского меню — незаменимая вещь!
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста Блюдо: Закуски Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Веганские блюда
Состав / Ингредиенты:
- Манка 100 Грамм
- Томатный сок 200 Грамм
- Растительное масло 60 Грамм
- Морская капуста 200 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный перец По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
182 ккал
Калорийность
0 г
Белки
14 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Икра из манки и морской капусты»
Подготовьте все ингредиенты по списку для приготовления икры из манки и морской капусты.
Влейте томатный сок и растительное масло в кастрюлю или сотейник, добавьте соль по вкусу, размешайте и доведите до кипения.
Когда томатный сок закипит, всыпьте всю манку и сразу энергично размешайте, чтобы не образовались комочки.
При постоянном помешивании, сварите манную крупу. Огонь — минимальный. Варите пару минут до загустения.
Морскую капусту при необходимости промойте, затем мелко нарежьте при помощи острого ножа.
Всыпьте нарезанную морскую капусту к манной каше.
Икру перемешайте, доведите до необходимого вкуса, поперчите. Готово!
Икру из манки и морской капусты можете подавать к столу как в теплом, так и в холодном виде.
Приятного вам аппетита!