Нутрициолог дала советы, как не заедать стресс

Некоторые люди заедают переживания, чтобы почувствовать себя лучше. Врач-нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как бороться с перееданием во время стресса.

По мнению врача, в первую очередь важно осознать проблему и отслеживать, в какие моменты происходит переедание. При этом важно сменить свой фокус внимания с еды на какую-либо деятельность, к примеру, прогуляться или убраться.

Кроме того, стоит добавить в жизнь спорт. Физическая активность не только помогает сжигать калории, но и позволяет бороться со стрессом. В день эксперт посоветовала посвятить 15–20 минут разным упражнениям, которые можно выполнить и дома.

Врач отметила, что не стоит покупать домой фастфуд, конфеты и другие нездоровые продукты, так как глаза каждый раз будут цепляться за них, что повышает риски переедания. В качестве альтернативы она посоветовала обратить внимание на фрукты, ореховые батончики и горький шоколад.

Во время стресса важно исключить диеты, поскольку они еще больше усугубляют тревожное состояние. По мнению эксперта, важно составить график питания и учитывать перекусы.

В беседе с порталом «Лайф» Елена Свиридова порекомендовала не забывать про отдых. При этом важно отдыхать не только в выходной день, но и каждый день выделять себе полчаса на любимое занятие, чтение книги или просмотр сериала. Это поможет снизить уровень стресса, тем самым уменьшив переедания.

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