Многие, похожие на сегодняшний футбол, игры существовали еще очень давно и в разных народах, но первые правила были установлены и записаны в 1848 году. Датой появления на свет футбола является 1863 год. Именно тогда организовалась первая в мире Футбольная Ассоциация, и были придуманы и утверждены правила, которые похожи на современные. Также вас могут заинтересовать соккерстенд футбол швеция и результаты.

Начало футбольной истории лежит в далеком прошлом. Например, и в Германии, и в Италии, и в Китае, и в Египте существовали игры, напоминающие футбол. Самой удачной из них была игра гарпастум, которую придумал итальянский народ. Однако после появления современного футбола, в игру гарпастум перестали играть. После того, как англичане придумали настоящий футбол, они сразу принялись распространять этот вид спорта по всему миру, включая и Россию. Отдельной футбольной игрой называется матч, который делится на два тайма по 45 минут. Между этими таймами существует 15-ти минутный перерыв, во время которого футболисты могут немного отдохнуть и поменяться воротами.

История и суть футбола

Любая футбольная игра проходит на травянистом или синтетически покрытом поле. Для фанатов и сотрудников так же есть специально выделенные места, это — трибуны и кресла. В игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит из 7 — 11 игроков. Вратарь – это единственный член команды, который в штрафной площади около своих ворот может играть руками. Основная задача вратаря заключается в защите своих ворот от проникновения в них мяча. Другие, не менее важные игроки, тоже выполняют свои задачи и имеют определенные позиции на игровом поле. Защитники обычно находятся на половине поля своей команды, их задачей является противодействие нападающим игрокам команды-противника. Действия полузащитников происходят в центре поля, их роль заключается в помощи защитникам или нападающим своей команды в зависимости от конкретной ситуации на поле. А что касается нападающих, то они в основном играют на половине поля команды-соперника, их главной задачей является забивка голов.

Основной целью футбола является забивка как можно большего количества мячей в ворота соперника, и при этом не пропускать голы в свои ворота. По итогу футбольный матч выигрывает та команда, которая забила большее количество голов.

В футбол могут играть, как девушки, так и парни любых возвратов. Как сообщает ФИФА, в начале 21 века во всем мире в футбол играло примерно 250 миллионов человек, из которых более 20 миллионов являлись женщинами. На всей планете зарегистрировано около 1,5 миллиона футбольных команд и около 300 тысяч профессиональных клубов, самые лучшие из которых попадают в финал лига чемпионов или лиги Европы.