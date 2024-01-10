Кому выдают в казино Elslots 77 фриспинов: условия бонуса

В Эльслотс казино предусмотрено множество поощрений для новых и постоянных клиентов. Узнать о текущих и запланированных акционных предложениях можно на информационных баннерах или в специальном разделе официального сайта. Получить в Elslots 77 фриспинов https://www.rainbow-casino.com/bezdep-bonus/77fs-elslots/ имеют возможность новые игроки, которые подтвердили номер телефона. Благодаря такому поощрению гемблеры знакомятся с незнакомыми игровыми автоматами и делают ставки в нем с минимальным риском для собственного кошелька.
Как получить 77 бесплатных спинов в Эльслотс
Чтобы геймеру поступили в Elslots 77 фриспинов без условия внесения депозита, ему нужно пройти регистрацию по номеру телефона. При других способах создания аккаунта стартовое вознаграждение будет отличаться. Игроку понадобится предпринять несколько стандартных действий:
- Кликнуть по клавише «Регистрация»
- Выбрать способ создания персонального кабинета
- Ввести все необходимые сведения о себе в персональном профиле
- Подтвердить номер телефона (мобильного)
Для того, чтобы верифицировать свой телефонный номер, гемблеру будет отправлено автоматическое сообщение (SMS) с инструкцией. Если подтверждение проведено успешно, он увидит в личном кабинете информацию о начисленных 77 фриспинах и может приступать к их использованию.
Особенности регистрации в клубе Ельслотс
Получить в Elslots 77 фриспинов, равно как и проходить регистрацию в казино, можно только один раз. Эта опция доступна исключительно совершеннолетним пользователям, которым на момент регистрации было больше 21 года. Эти и другие условия прописаны в правилах виртуального клуба Эльслотс. С пользовательским соглашением следует внимательно ознакомиться еще до начала процедуры создания профиля. Изменение телефонного номера и повторное его подтверждение не принесут бонус.
Принцип работы бонуса в Elslots 77 фриспинов
Бонусные 77 спинов предоставляются клубом только для одного слота – Moons Sisters студии Booongo. При получении вознаграждения за верификацию номера телефона следует обратить внимание на другие условия поощрения:
- размер (лимит) ставки;
- коэффициент вейджера для отыгрывания призовых денег;
- максимальная сумма выигрыша при использовании 77 фриспинов.
Выплаты, которые игрок получает с бонусных вращений, попадают на специальный счет. Если все раунды были нерезультативными, проводить отыгрывание не потребуется. Вейджер применяется только к выигранной в 77 фриспинах денежной сумме.
Вывод выигранных с бонуса денег в казино Elslots
Обналичить средства с бонусного счета сразу же после их зачисления нельзя. В процессе отыгрыша деньги будут переходить с дополнительного баланса на основной. Когда процесс отыгрывания будет завершен, и на игровом счету есть необходимая сумма (с учетом минимальных лимитов на вывод), можно оформить заявку.
Гемблер на сайте Эльслотс переходит в раздел управления балансом в личном кабинете и выбирает подходящий ему платежный метод для вывода денег из казино. Далее вносятся платежные реквизиты и сумма обналичивания. После подтверждения заявки она попадает на обработку менеджерам, которая может длиться до 48 часов. Финансовые транзакции проверяются сотрудниками онлайн казино в целях обеспечения безопасности игровых счетов клиентов.