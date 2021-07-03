О рафтинге

​​​​​​Рафтинг — это спорт, в котором рафтеры используют надувной плот для соревнований с другими командами. Команда, которая первой доберется до пункта назначения, побеждает в гонке. Гонки проходят по бурной или бурной воде разной степени. Стропила используют двойные лопасти, чтобы грести лодку.

Рафтинг — это соревновательный вид спорта, цель которого — плыть вниз по течению по порогам реки, используя надутый плот. Это считается экстремальным видом спорта, который является очень сложным и рискованным, и требует большой командной работы. Рафтинг также является чрезвычайно популярным видом отдыха, практикуемым в большинстве стран мира. В Украине есть специальная организация по рафтингу, более детально здесь.

Все рафтинг-гонки проводятся по естественным руслам рек, которые проходят через пороги. Для рафтинга проводятся два различных типа мероприятий:

Спринт : проводится в индивидуальном формате или в формате личных встреч, когда гонщики должны пройти трассу по наиболее оптимальному маршруту. Слалом : В этом типе гонки трасса состоит из поворотов, похожих на слалом, и гонщики должны успешно обходить их.

Все рафтинг-гонки являются командными, в которых принимают участие от 2 до 8 гонщиков. Независимо от типа гонки цель состоит в том, чтобы пройти трассу как можно быстрее.

Международная федерация рафтинга является высшим руководящим органом этого вида спорта, который проводит соревнования, а также несет ответственность за популяризацию этого вида спорта. Чемпионат мира по рафтингу — это соревнование самого высокого уровня, проводимое для рафтинга, в котором гонки проводятся в открытой категории, а также для райдеров разных возрастных групп, как для мужчин, так и для женщин.

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