Блины «Пятиминутки», готовлю пока чайник закипает. Проще рецепта не знаю: вкусно и начинка улёт

В древности не было такого изобретения, как сковорода. Однако приготовление пищи было возможным: использовали плоский камень, разогретый на огне. Нельзя сказать, что ингредиенты на камне жарились, они лишь сушились. Чтобы добиться иного результата, люди придумали сделать углубление.

Успехи в гончарном деле привели к появлению более привычной для нас формы сковороды. Когда посуду стали делать из металлического материала, стало возможно готовить пищу по принципу фритюра. Сегодня мы приготовим вкусные угощения на сковороде, используя обильное количество масла. Сохраняйте рецепт.

Ингредиенты:

мука — 400 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

сметана — 2 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

вода — 250 мл;

соль — ч. л.

Ингредиенты для начинки:

фарш — 350 г;

лук — 2 шт.;

сливочное масло — 30 г;

оливковое масло;

круглозерный рис — 100 г;

соль, перец, паприка.

Приготовление:

В емкость отправляем 2 столовые ложки сметаны, добавляем 50 грамм сливочного масла, всыпаем соль. Заливаем горячей водой и перемешиваем с помощью лопаточки. Всыпаем пропущенную через сито муку с разрыхлителем.

Руками замешиваем тесто, оно должно получиться эластичным. Вымешиваем 7 минут. Накрываем пленкой и оставляем на 20 минут.

Для начинки мелко нарезаем луковицы. На сковородке растапливаем сливочное масло, обжариваем лук до золотистости.

Добавляем фарш и готовим на среднем огне. Высыпаем специи: соль, паприку, черный перец. Накрываем крышкой и тушим на маленьком огне.

Отвариваем рис и смешиваем с подготовленным фаршем. Начинка готова.

Возвращаемся к тесту. Нарезаем на небольшие части и формируем шарики.

Раскатываем в тонкий вытянутый пласт.

Выкладываем на край начинку и сворачиваем в рулет. Чтобы начинка не выпадала загибаем края.

Отправляем заготовки на сковороду, залитую растительным маслом. Обжариваем со всех сторон.

Вынимаем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Блюдо готово, обязательно попробуйте приготовить его у себя дома.