О снегоуборочной технике Champion

Зима – время снегопадов, когда необходимо молниеносно реагировать на выпавший снег, своевременно убирая его с проезжей части и пешеходных тротуаров. В противном случае такой крупный мегаполис, как Москва, попросту остановится. Аренда снегоуборочной спецтехники позволяет решить эту непростую задачу и не допустить транспортного коллапса. Если средства позволяют, то можно приобрести эффективный снегоуборщик Чемпион.

Аренда снегоуборочной мини-техники для ЖКХ

Если на крупных проспектах и небольших улицах уборка снега выполняется силами городских коммунальных служб, то на придомовой территории такие функции должна выполнять управляющая компания или ОСМД. То же касается и предприятий, обладающих собственной прилегающей территорией и парковками.

Прокат снегоуборочной техники с профессиональным оператором – зачастую единственная возможность вовремя убрать снег с придомовой территории. Большинство мелких управляющих компаний и обществ совладельцев жилья попросту не имеют финансовой возможности приобретать такую дорогостоящую спецтехнику.

Мини-тракторы типа бобкет позволяют убирать снег и расчищать от него узкие пешеходные дорожки и территории со сложной геометрией в ограниченном пространстве.

Один мини-трактор – множество функций

Универсальность бобкета дает возможность взять в аренду только одну единицу мини-техники с дополнительным комплектом специального навесного оборудования:

механизированная щетка с выбросом снега на обочину;

бульдозерная лопата с мягкой резиновой кромкой для защиты асфальта и тротуарной плитки от повреждения;

ковшовая лопата для погрузки собранного снега в самосвал.

Цена аренды такой спецтехники несоизмеримо меньше, тарифов на прокат тяжелых бульдозеров, которые нередко используют в Москве для расчистки проспектов и крупных автомагистралей.

Маневренность и компактность мини-техники – еще одно ее преимущество. В силу своих небольших габаритов бобкат может работать в ограниченном пространстве, где важно не просто убрать снег, но и не повредить окружающие постройки, деревья и другие машины.

Аренда снегоуборочной и строительной техники в Москве

Услугу "аренда спецтехники в Москве", в том числе и бобкатов, предоставляют в столице специализированные компании, автопарк которых позволяет мгновенно доставлять взятую в аренду мини-технику в любую точку города для расчистки снега или проведения других строительных работ. При этом в цену проката входят услуги профессионального водителя-оператора.