Ленивые голубцы в сметанно-томатном соусе. Бюджетный ужин для всей семьи: простой и вкусный рецепт

Голубцы — это необычное блюдо, так как оно окутано множеством мифов. Например, есть легенда о названии голубцов. Она появилась в XVIII веке, будто под влиянием французской кухни. Правда, во Франции якобы вместо фарша, в капусту заворачивали мясо голубей. Конечно, это простой вымысел, который был шуткой у знати прошлого.

Голубцы приобрели свою популярность за счет простоты в готовке, сочности и сытости. Мясо, завернутое в капустный лист, поражало народ в Беларуси, Польше, Литве и иных странах СНГ. Рецепт дошел даже до немцев, где назывался “капустные рулетики”.

Приготовим ленивые голубцы в сметанно-томатном соусе на ужин.

Ингредиенты:

Фарш мясной — 700 г;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Капуста молодая — 300 г;

Рис — 150 г;

Соль — ½ ч.л.;

Масло растительное — 4 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

Сметана — 200 г;

Вода — 200 мл;

Томатная паста — 2 ст.л.;

Соль — щепотка.

Приготовление:

Нарезаем мелким кубиком лук, натираем на крупной терке морковь. Обжариваем лук с морковью до мягкости в сковороде на растительном масле.

Шинкуем мелко капусту, кладем к луку и моркови, тушим 5 минут без крышки. Отвариваем до полу готовности рис и смешиваем с фаршем.

К фаршу также выкладываем капусту с овощами, солим и тщательно перемешиваем руками.

Формируем небольшие шарики из фарша, выкладываем в форму для запекания.

Для соуса смешиваем сметану с водой и томатной пастой, солим.

Выливаем соус к шарикам из фарша, запекаем при 180 градусах 50 минут.

Рекомендуем после приготовления посыпать голубцы зеленым луком.

Получается бюджетный ужин для всей семьи.