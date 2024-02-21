Ленивые голубцы в сметанно-томатном соусе. Бюджетный ужин для всей семьи: простой и вкусный рецепт

Голубцы — это необычное блюдо, так как оно окутано множеством мифов. Например, есть легенда о названии голубцов. Она появилась в XVIII веке, будто под влиянием французской кухни. Правда, во Франции якобы вместо фарша, в капусту заворачивали мясо голубей. Конечно, это простой вымысел, который был шуткой у знати прошлого.
Голубцы приобрели свою популярность за счет простоты в готовке, сочности и сытости. Мясо, завернутое в капустный лист, поражало народ в Беларуси, Польше, Литве и иных странах СНГ. Рецепт дошел даже до немцев, где назывался “капустные рулетики”.
Приготовим ленивые голубцы в сметанно-томатном соусе на ужин.
Ингредиенты:
- Фарш мясной — 700 г;
- Лук — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Капуста молодая — 300 г;
- Рис — 150 г;
- Соль — ½ ч.л.;
- Масло растительное — 4 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- Сметана — 200 г;
- Вода — 200 мл;
- Томатная паста — 2 ст.л.;
- Соль — щепотка.
Приготовление:
Нарезаем мелким кубиком лук, натираем на крупной терке морковь. Обжариваем лук с морковью до мягкости в сковороде на растительном масле.
Шинкуем мелко капусту, кладем к луку и моркови, тушим 5 минут без крышки. Отвариваем до полу готовности рис и смешиваем с фаршем.
К фаршу также выкладываем капусту с овощами, солим и тщательно перемешиваем руками.
Формируем небольшие шарики из фарша, выкладываем в форму для запекания.
Для соуса смешиваем сметану с водой и томатной пастой, солим.
Выливаем соус к шарикам из фарша, запекаем при 180 градусах 50 минут.
Рекомендуем после приготовления посыпать голубцы зеленым луком.
Получается бюджетный ужин для всей семьи.