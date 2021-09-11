Объем и рекомендованное назначение мешка и пакетов

Преимущества использования полиэтиленовой продукции

На рынке существуют различные варианты упаковки, но одним из наиболее часто используемых упаковочных материалов является полиэтилен. Это самый прочный вид пластика, доступный на сегодняшний день, благодаря своим химически стойким свойствам и низкой стоимости. Вы можете в России приобрести мешки для мусора оптом и прочую полиэтиленовую продукцию на сайте компании "https://xn—-7sbabhv4abd8aih6bb7k.xn--p1ai/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0/".

Давайте посмотрим на восемь преимуществ использования полиэтиленовой упаковки.

Преимущества полиэтилена

Усиленная защита

Полиэтилен устойчив к утечкам, что означает, что он не позволяет водяному пару проходить через него. Это может быть запечатано под воздействием тепла, это означает, что пластмасса может быть обернута вокруг продукта и закреплена воздухонепроницаемым уплотнением.

Высоко адаптируемый

Полиэтилен очень разносторонний и настраиваемый. Наряду с защитой, он предлагает отличный рекламный вариант для продукта, что делает его очень адаптируемым. Он предлагает различную толщину и прозрачность, а также различные дизайнерские цвета для более индивидуального варианта.

Очень легкий

Полиэтилен легкий материал и не требует много места для хранения. За счет этого его легко транспортировать, тем самым уменьшая углеродный след при транспортировке.

Прочный

Полиэтилен долговечен и устойчив к внешним воздействиям, что обеспечивает его хорошее сохранение. Полиэтилен высокой плотности типа PE является стойким к проколу, стойким к разрыву и более низким в растяжении. Типичным примером этого материала являются продуктовые пакеты, мешки для мусора, розничные упаковочные пакеты и упаковочные пленки.

Превосходная гибкость

Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП). Другая форма ПЭТФ — это очень гибкий материал, который используется для производства первичной продукции по всему миру. Материал мягкий, устойчивый к проколам, обладает высокой прозрачностью, термосвариваем и, следовательно, подходит для упаковки.

Большинство полиэтиленовых пакетов, используемых для упаковки продуктов, труб и упаковки автозапчастей и инструментов, изготовлены из ПЭНП. Более толстые полиэтиленовые пакеты используются для упаковки гвоздей, ножей и множества других острых предметов.

Легко перерабатывается

Пластиковые пакеты легко утилизируются и требуют меньше энергии для производства по сравнению с другими упаковочными материалами. Он также образует на 80% меньше твердых отходов, чем бумага.