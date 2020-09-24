Обладнання, стенди, дидактичні матеріали з біології — обладнання шкільного кабінету

Шкільний кабінет біології: важливість сучасного обладнання

Як виглядає сучасне обладнання кабінету біології? Що змінилося в підборі навчальних засобів завдяки освітній реформі та впровадженню нових методів викладання? Та чи дійсно потрібні стенди в кабінеті біології? Пропонуємо знайти відповіді на всі ці питання, розглянувши детально актуальний Наказ МОН України №574: саме він наразі регулює дане питання.

Обладнання для кабінету біології: що каже МОН

Все для оформлення кабінету біології — від дидактичних матеріалів з біології до об’ємних навчальних моделей і плакатів та стендів з біології — зараз можна придбати в одного постачальника. Компанії, які займаються виробництвом і постачанням шкільних товарів, як правило, мають у своєму асортименті комплексні пропозиції обладнання для кабінету біології згідно з рекомендаціями МОН.

Отже, на що слід обов’язково звернути увагу для правильного оформлення кабінету біології в школі?

Перелік від МОН наголошує, що необхідними для вчителя є наступні навчальні засоби та обладнання:

Цифровий вимірювальний комплекс із набором необхідних датчиків та додаткового обладнання, що знадобиться для під’єднання.

Одним із кращих рішень, доступних до замовлення в Україні, є цифрові лабораторії американського бренду Vernier: безпровідні мобільні датчики, що не потребують під’єднання до стаціонарних джерел живлення, значно спрощують процес збору даних, необхідних для подальшого опрацювання в лабораторних роботах. Щодо видів датчиків, представники міністерства пропонують придбати датчики температури навколишнього середовища, тиску, вологості, pH, вуглекислого газу, ультрафіолету та освітленості. А також — датчики для замірювання показників життєдіяльності людини: дихання, ЕКГ, серцевих скорочень і артеріального тиску. Цього базового набору буде достатньо для проведення дослідів та експериментів, які зможуть зацікавити кожного школяра — навіть якщо раніше він мав досить абстрактне уявлення про науку!

Далі у переліку вказуються вимоги до обладнання, що потрібне для вивчення розділу «Ботаніка» (тем «Рослини» та «Гриби»).

Сюди входять: колекції, гербарії, мікропрепарати для дослідів, навчальні об’ємні моделі та моделі-аплікації. Також до цього пункту відносяться прилади: прилад для демонстрування процесу всмоктування води кореневою системою рослини, прилад, що показує дихальний газообмін рослини, та прилад для демонстрації водних властивостей ґрунту.

Наступним пунктом іде обладнання для вивчення розділу «Тварини».

Сюди також входить багато різних засобів навчання, а саме: колекції (з натурального матеріалу), препарати в прозорих ємностях (на прикладі яких можна детально вивчити будову різних представників тварин), об’ємні та барельєфні моделі.

Слід звернути увагу: при закупівлі мікропрепаратів для проведення дослідів зважайте, що вони потрібні для проведення лабораторних робіт, тому подбайте, щоб кожен учень мав власний комплект (якщо бюджет не дозволяє, то мінімум — 1 комплект на 2-3 учнів).

Четвертий розділ переліку обладнання для кабінету біології — демонстраційне та лабораторне обладнання для вивчення розділу «Людина».

Це і об’ємні моделі внутрішніх органів і частин тіла, барельєфні моделі, виконані в природних кольорах, мікропрепарати з анатомії для проведення дослідів. Також для вивчення даного розділу потрібна велика кількість навчальних приладів, таких як: метроном, ростомір, камертон, терези, фонендоскоп тощо.

Наступний розділ — молекулярний, клітинний, організмний та надорганізмний рівень організації життя — потребуватиме такого обладнання: навчальні колекції та моделі, барельєфні моделі, моделі-аплікації. Крім того, для проведення лабораторних робіт знадобляться такі прилади як банки для культивування комахи, лабораторний термостат і інкубатор, електрична плитка, паровий стерилізатор, лабораторна центрифуга, холодильник, а також спеціальні набори мікропрепаратів.

Меблі та стенди для кабінету біології

Демонстраційне та лабораторне обладнання — не єдине, що потрібно для повного оснащення кабінету. Важливим є також оформлення необхідними інформаційними друкованими матеріалами. Психологи зазначають: інформація набагато краще засвоюється, якщо не лише сприймається на слух, а й підкріплюється візуально. Саме тому якісний, правильно оформлений стенд допоможе візуально запам’ятати й зафіксувати важливу інформацію.

При виборі звертайте увагу на те, чи дійсно на стенді міститься корисна для уроків інформація. Перевантажувати навчальний простір звичайними розважальними матеріалами — хай навіть гарними та якісними — це зайве. Такі навчальні засоби лише відвертатимуть увагу учнів, але при цьому не матимуть жодної ефективності для навчального процесу.

Яскраві та сучасні плакати й стенди в кабінет біології, а також усі необхідні меблі для оснащення шкільного кабінету «з нуля» можна замовити в того ж постачальника, що й обладнання (приклад — за посиланням). Таке комплексне рішення допоможе зекономити час і кошти на оснащення кабінету. Крім того, завжди цікаво та корисно почути експертну думку від спеціалістів, що обладнали вже не один десяток кабінетів біології. Якщо питання облаштування шкільних кабінетів для вас актуальне, звертайтеся за порадами за телефоном (044) 353-33-77.