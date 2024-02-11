Портал про города-курорты | Perekop

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

На чтение: 11 минут
Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Рулет из лаваша с крабовыми палочками — это замечательная закуска не только для особенных поводов, но и отличный вариант перекуса или повседневного угощения. Угощение исполняется совершенно не сложно, а для начинки можно использовать различные наполнители. Наиболее распространенные представлены в сегодняшней подборке. Весь процесс занимает от 15 минут до получаса. Чтобы рулет хорошо пропитался, следует оставить его на некоторое время в холодильнике.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и сыром приготовит даже ребенок. Потрясающее угощение потребует 20 минут для своего исполнения. Сытная закуска подходит для вкусных завтраков и перекусов. Если предстоит застолье, яркое изделие будет весьма кстати.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Ингредиенты –+4 порц.

  • Крабовые палочки 400 гр.
  • Лаваш 100 гр.
  • Сыр сливочный 150 гр.
  • Сыр Гауда 100 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Укроп 1 пучок

Шаги 20 мин.

  1. Рулет из лаваша с крабовыми палочками

    Рулет из лаваша с крабовыми палочками готовится очень просто. Подготавливаем ингредиенты. Яйца варим вкрутую. Остудив и очистив, крупно трем на терке. Сыр превращаем в крупную стружку таким же образом.

  2. Рулет из лаваша с крабовыми палочками

    Избавляем крабовые палочки от обертки и измельчаем удобным способом. Ополоснув укроп, обрываем стебельки. Веточки крошим помельче, насколько это возможно.

  3. Рулет из лаваша с крабовыми палочками

    Лаваш раскладываем на чистом столе. Промазываем сливочным сыром и дополняем рубленым укропом.

  4. Рулет из лаваша с крабовыми палочками

    Рассыпаем натертый сыр. Кладем яйца и измельченные крабовые палочки.

  5. Рулет из лаваша с крабовыми палочками

    Туго сворачиваем улет. Запаковываем пищевой пленкой. Перемещаем на 1 час в холодильник охладиться и пропитаться.

  6. Рулет из лаваша с крабовыми палочками

    Пропитанную закуску режем на порции.

  7. Рулет из лаваша с крабовыми палочками

    Подаем сытный рулет.

  8. Рулет из лаваша с крабовыми палочками

    Рулет из лаваша с крабовыми палочками готов! Выглядит блюдо нарядно и привлекательно. Приятного аппетита!

Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром

Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром выглядит привлекательно и обладает интересным вкусом. Исполнение закуски потребует совершенно немного времени, но подавать рулет лучше после того, как он хорошо пропитается. Все продукты для угощения найдутся в каждом магазине.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 гр.
  • Лаваш армянский – 1 лист.
  • Плавленый сыр – 300 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Петрушка – 2 веточки.
  • Майонез – 60 гр.
  • Листья салата – 6-8 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Плавленый сыр (колбасный или любой другой, но не жидкий) отправляем в морозилку, пока будут вариться яйца. Яйца промываем и кладем в сотейник, наливаем воду. Разместив на среднем огне, варим до состояния вкрутую. Остужаем, поместив в ледяную воду.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 2. Промытую зелень мелко рубим. Петрушку можно заменить укропом или другими душистыми травами (кинза, базилик). Очистив 2 чесночные дольки, давим чеснокодавилкой. Освободив палочки от обертки, режем соломкой.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 3. Очистив сваренные яйца, крошим кубиком. Крупно трем подмороженный плавленый сыр и перекладываем в высокую емкость. Засыпаем рубленые яйца, измельченные чесночные зубчики, рубленую петрушку и палочки.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 4. Солим и сдабриваем перцем. Размешав, заправляем майонезом. Провансаль используем покупной или домашнего приготовления.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 5. Промытые и просушенные салатные листья укладываем на лаваш, разложенный на чистой поверхности. Перекладываем салатную массу из плавленого сыра и крабовых палочек и размазываем, распределяя равномерно по всей площади.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 6. Скатав рулет, запаковываем в пленку или фольгу и помещаем на 1 час в холод.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 7. Разрезаем изделие на порции, закалываем шпажками, чтобы рулетики не распались.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 8. По своему усмотрению декорируем. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, чесноком и сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, чесноком и сыром идеально подходит к семейным праздникам и дружеским застольям. Чеснок придает закуске пикантность и прекрасно сочетается с остальными ингредиентами. Бюджетная закуска с незабываемым вкусом, разлетается на раз-два и оставляет положительные воспоминания.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 5-6 шт.
  • Лаваш тонкий – 1 шт.
  • Майонез – 200 гр.
  • Сыр – 100 гр.
  • Яйца куриные – 2-3 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Чеснок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чуть подмороженный “крабовый” продукт будет податливее в работе. Отвариваем яйца и охлаждаем. Очистив яйца от скорлупы, натираем на терке. С сыром поступаем таким же образом. Подмороженные крабовые палочки освобождаем от оболочки и мелко трем на терке.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 2. Очистив чесночные зубчики, давим их чесночницей и объединяем с майонезом до однородности. Промытую зелень измельчаем и кладем к остальным компонентам. Используем зеленый лук, укроп, петрушку или другие душистые травы.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 3. Размешав, приправляем специями при необходимости.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 4. Разложив лаваш на чистой поверхности. тонко распределяем начинку.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 5. Аккуратно заворачиваем в плотный рулет. Чтобы это было удобно делать и рулет не распадался после пропитки, применяем фольгу или пленку. Убираем на 1 час в холод.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 6. Нарезаем изделие острым ножом. Украшаем нашинкованными зелеными перышками лука. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Лаваш с крабовыми палочками, огурцом и сыром

Лаваш с крабовыми палочками, огурцом и сыром – рецепт, который повторит даже ребенок. Несложный процесс займет около 20 минут. Огурец придает закуске свежесть и неповторимый аромат. Нежное угощение украсит любой повод – праздник или будничный день.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 гр.
  • Лаваш армянский – 100 гр.
  • Сыр – 50 гр.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Огурцы свежие – 50 гр.
  • Перец душистый молотый – по вкусу.
  • Майонез – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты. Накануне подготавливаем яйца, сварив до состояния вкрутую. Обдаем огурцы под краном и вытираем. Крабовые палочки избавляем от обертки.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 2. Крабовые палочки разделяем на волокна.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 3. Сваренные яйца освобождаем от скорлупы и рубим кубиком. Сыр крупно натираем на терке. Огурцы также нарезаем мелким кубиком. Все компоненты перекладываем в тарелку. Поперчив, сдабриваем майонезом и размешиваем.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 4. Кладем лаваш на ровную поверхность. Отступив 1 сантиметр. распределяем начинку.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 5. Плотно скатав рулет, даем постоять, чтобы слои хорошо пропитались. Вооружившись острым ножом, разрезаем изделие на 8 порций.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 6. Кусочки кладем на блюдо для подачи, застеленное салатными листьями.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 7. При желании декорируем рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Лаваш с крабовыми палочками и морковью по-корейски

Лаваш с крабовыми палочками и морковью по-корейски выглядит ярко и получается достаточно сочным. Вкусное угощение с пикантными нотками отлично подходит для перекусов. Аппетитный рулет готовится буквально за 20 минут – идеально для занятых людей.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 400 гр.
  • Лаваш тонкий – 1 шт.
  • Морковь по-корейски – 150 гр.
  • Майонез – 350 гр.
  • Яйца куриные – 6 шт.
  • Горчица – по вкусу.
  • Соль – щепотка.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Отвариваем яйца. “Крабовый” продукт освобождаем от упаковки и режем кубиком, измельчаем соломкой или разделываем на волокна. Смешав майонез с горчицей, кладем соль и перчим. Количество горчицы определяем по своим предпочтениям. Для более пикантного вкуса заменяем покрошенным свежим или гранулированным чесноком.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 2. На чистом столе или разделочной доске раскладываем лаваш и пропитываем майонезом с горчицей. Сваренные яйца помещаем под холодную воду. Очищаем от скорлупы и нарезаем или пропускаем через специальную сеточку для резки.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 3. По пропитанному заправкой лавашу распределяем корейскую морковку и снова поливаем заправкой. Можно сделать по-другому, сдобрив каждый компонент заправкой по отдельности и выложив слоями друг за другом. Так лаваш быстрее пропитается.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 4. Засыпаем рублеными яйцами и пропитываем соусом.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 5. Рассыпаем крабовую нарезку и промазываем остатками соуса.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 6. Скручиваем в тугой рулет. Если есть время, даем постоять и пропитаться. Закуску нарезаем порционно. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром представляет собой потрясающе нежное угощение. Закуску вполне можно отнести к правильному питанию. Вкусный и сытный завтрак не займет много времени. А если приготовить рулет с вечера, то к утру он хорошо пропитается и станет еще вкуснее и нежнее.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 16

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 гр.
  • Лаваш армянский – 100 гр.
  • Творожный сыр – 400 гр.
  • Огурец – 100 гр.
  • Укроп – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Из морозильника необходимо достать крабовые палочки и дать им немного оттаять. Веточки укропа и огурец промываем и просушиваем.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 2. Сняв листики со стеблей, шинкуем, огурец трем на крупной терке и слегка отжимаем от влаги.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 3. Освободив крабовые палочки от обертки, разворачиваем каждую из них.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 4. Разложив лаваш на чистом сухом столе, промазываем творожным сыром. Присыпаем укропом.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 5. Укладываем крабовые палочки и раскладываем тертый огурец.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 6. Формируем плотный рулет, сворачивая как можно туже, и помещаем в холод минут на 20.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 7. Делим рулет на порции.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 8. Подаем на стол. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцом

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцом подходит как для праздников, так и повседневного рациона. Яркое угощение потребует на исполнение всего треть часа Восхитительное угощение соберет все аплодисменты и восторги гостей, несмотря на доступные и недорогие ингредиенты.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 100 гр.
  • Тонкий армянский лаваш – 1 шт.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Сырок плавленый – 1 шт.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Отваренные и охлажденные яйца очищаем и трем на терке или применяем яйцерезку.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 2. На столе размещаем армянский лаваш и рассыпаем по всей площади тертую яичную стружку.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 3. Сырок (наподобие “Дружба”) немного подмораживаем и крупно трем на терке. Посыпаем сырок по яичному слою. Немного посолив и поперчив, чуть-чуть поливаем майонезной сеточкой.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 4. Подмороженные палочки освобождаем от обертки и натираем на терке. Если продукт охлажденный, то его проще порезать, натирать будет сложнее. Укладываем, пытаясь распределить как можно равномернее.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 5. Пропитываем магазинным майонезом или приготовленным собственноручно. Рассыпаем порубленный укроп.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 6. Сворачиваем тугой рулет. Завернув изделие в пленку, помещаем в холодильник и даем пропитаться 1,5 часа. Чем дольше отдыхает рулет, тем нежнее его текстура. Не стоит бояться, что закуска размокнет. Небольшое количество майонеза не даст этого сделать.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 7. Разрезав на равные сегменты аппетитное изделие, переходим к трапезе. Закуска разлетается моментально. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью превратит любое событие в незабываемое застолье. Несложный процесс под силу любому. Если вы не дружите с готовкой, этот рецепт создан для вас. Для реализации рецепта не нужны профессиональные навыки.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 300 гр.
  • Лаваш тонкий – 3 шт.
  • Петрушка – 2 веточки.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Укроп – 2 веточки.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Майонез – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты для рулета из лаваша.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 2. Просушив промытую зелень, шинкуем помельче. Очищаем чеснок и давим через пресс. Сыр тонко режем или трем на терке. Соединяем компоненты в посуде. Приправляем несколькими ложками майонеза. Размешиваем.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 3. Сняв с крабовых палочек оболочку, крошим кубиком. Высыпаем в миску и размешиваем с четырьмя ложками майонеза.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 4. Сваренные вкрутую яйца, остужаем и очищаем от скорлупы. Мелко порезав их, пересыпаем в емкость. Кладем 3 столовые ложки майонеза и соединяем составляющие.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 5. На разделочную доску укладываем лаваш. Поливаем тонкой сеточкой майонеза. Распределяем по поверхности массу с зеленью.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 6. Формируем тугой рулет.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 7. Аналогичную процедуру проделываем со вторым листом изделия. Рассыпаем начинку из яиц.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 8. На слой с яйцом укладываем рулет с зеленью. Крепко заворачиваем в один ролл.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 9. Третий лаваш промазываем майонезной сеточкой. Распределяем крабовую начинку.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 10. Сверху размещаем рулет из двух лавашей. Плотно заворачиваем в общее изделие. Запаковываем ролл в фольгу или пленку. Перемещаем в холод на пару часов.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 11. Пропитавшуюся закуску нарезаем порционно и кладем на красивую тарелку. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Лаваш с крабовыми палочками и кукурузой

Лаваш с крабовыми палочками и кукурузой выглядит ярко и получается не только вкусным, но и сытным. Приготовление не доставит хлопот даже самым занятым. Ведь весь процесс занимает от силы 20 минут. Нежное угощение, несмотря на свою простоту, прекрасно разнообразит праздничные закуски.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 гр.
  • Лаваш армянский – 100 гр.
  • Кукуруза консервированная – 50 гр.
  • Майонез – 50 гр.
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Перец черный молотый –по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв яйца, ставим вариться вкрутую. Избавляем крабовые палочки от упаковки.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 2. Остудив и очистив приготовленные яйца нарезаем кубиком.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 3. “Крабовый” продукт разделяем на волокна. В емкости среднего размера соединяем волокна палочек, нарезанные яйца и консервированную кукурузу. Сдобрив майонезом, приправляем специями и вымешиваем до состояния салата.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 4. Лаваш промазываем начинкой, оставив небольшое расстояние от края.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 5. Скатываем рулет. Даем немного настояться и режем на кусочки одинакового размера. Чем дольше пропитывается изделие, тем аппетитнее и нежнее текстура.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 6. Сервируем закуску на красивой тарелке.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 7. По своему усмотрению декорируем салатными листьями, порубленным укропом или петрушкой. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром выглядит довольно аппетитно. Яркое угощение подойдет и на завтрак, и на перекус. Рулет отлично будет смотреться и на праздничном столе. Процесс приготовления займет не более получаса. Вкусное блюдо понравится взрослым и детям.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 6 шт.
  • Тонкий армянский лаваш – 1 шт.
  • Томаты черри – 8 шт.
  • Сыр – 100 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Лук зеленый – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Крабовые палочки избавляем от целлофановой упаковки.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 2. Лаваш размещаем на чистой рабочей поверхности. По изделию распределяем 2 столовые ложки майонеза (можно использовать домашний соус). Измельчаем твердый сыр теркой. Рассыпаем по смазанному майонезом изделию.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 3. Крабовые палочки крошим и присыпаем по сырной стружке.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 4. Промытые помидоры обсушиваем и разрезаем на пятачки. Распределяем поверх остальной начинки. Зеленый лук основательно промываем. Просушив, шинкуем. Зеленый лук допустимо заменить укропом или петрушкой.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 5. Формируем плотное изделие, туго скатав в рулет. Желательно дать изделию пропитаться, убрав минимум на час в холод.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Шаг 6. Разрезав рулет на равные части, подаем к столу. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Что будем искать? Например,Человек