Рулет из лаваша с крабовыми палочками — это замечательная закуска не только для особенных поводов, но и отличный вариант перекуса или повседневного угощения. Угощение исполняется совершенно не сложно, а для начинки можно использовать различные наполнители. Наиболее распространенные представлены в сегодняшней подборке. Весь процесс занимает от 15 минут до получаса. Чтобы рулет хорошо пропитался, следует оставить его на некоторое время в холодильнике.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и сыром приготовит даже ребенок. Потрясающее угощение потребует 20 минут для своего исполнения. Сытная закуска подходит для вкусных завтраков и перекусов. Если предстоит застолье, яркое изделие будет весьма кстати.

Ингредиенты –+4 порц.

Крабовые палочки 400 гр.

Лаваш 100 гр.

Сыр сливочный 150 гр.

Сыр Гауда 100 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Укроп 1 пучок

Шаги 20 мин.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками готовится очень просто. Подготавливаем ингредиенты. Яйца варим вкрутую. Остудив и очистив, крупно трем на терке. Сыр превращаем в крупную стружку таким же образом. Избавляем крабовые палочки от обертки и измельчаем удобным способом. Ополоснув укроп, обрываем стебельки. Веточки крошим помельче, насколько это возможно. Лаваш раскладываем на чистом столе. Промазываем сливочным сыром и дополняем рубленым укропом. Рассыпаем натертый сыр. Кладем яйца и измельченные крабовые палочки. Туго сворачиваем улет. Запаковываем пищевой пленкой. Перемещаем на 1 час в холодильник охладиться и пропитаться. Пропитанную закуску режем на порции. Подаем сытный рулет. Рулет из лаваша с крабовыми палочками готов! Выглядит блюдо нарядно и привлекательно. Приятного аппетита!

Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром

Лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром выглядит привлекательно и обладает интересным вкусом. Исполнение закуски потребует совершенно немного времени, но подавать рулет лучше после того, как он хорошо пропитается. Все продукты для угощения найдутся в каждом магазине.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр.

Лаваш армянский – 1 лист.

Плавленый сыр – 300 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Яйца куриные – 2 шт.

Петрушка – 2 веточки.

Майонез – 60 гр.

Листья салата – 6-8 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Плавленый сыр (колбасный или любой другой, но не жидкий) отправляем в морозилку, пока будут вариться яйца. Яйца промываем и кладем в сотейник, наливаем воду. Разместив на среднем огне, варим до состояния вкрутую. Остужаем, поместив в ледяную воду.

Шаг 2. Промытую зелень мелко рубим. Петрушку можно заменить укропом или другими душистыми травами (кинза, базилик). Очистив 2 чесночные дольки, давим чеснокодавилкой. Освободив палочки от обертки, режем соломкой.

Шаг 3. Очистив сваренные яйца, крошим кубиком. Крупно трем подмороженный плавленый сыр и перекладываем в высокую емкость. Засыпаем рубленые яйца, измельченные чесночные зубчики, рубленую петрушку и палочки.

Шаг 4. Солим и сдабриваем перцем. Размешав, заправляем майонезом. Провансаль используем покупной или домашнего приготовления.

Шаг 5. Промытые и просушенные салатные листья укладываем на лаваш, разложенный на чистой поверхности. Перекладываем салатную массу из плавленого сыра и крабовых палочек и размазываем, распределяя равномерно по всей площади.

Шаг 6. Скатав рулет, запаковываем в пленку или фольгу и помещаем на 1 час в холод.

Шаг 7. Разрезаем изделие на порции, закалываем шпажками, чтобы рулетики не распались.

Шаг 8. По своему усмотрению декорируем. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, чесноком и сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, чесноком и сыром идеально подходит к семейным праздникам и дружеским застольям. Чеснок придает закуске пикантность и прекрасно сочетается с остальными ингредиентами. Бюджетная закуска с незабываемым вкусом, разлетается на раз-два и оставляет положительные воспоминания.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 5-6 шт.

Лаваш тонкий – 1 шт.

Майонез – 200 гр.

Сыр – 100 гр.

Яйца куриные – 2-3 шт.

Зелень – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чуть подмороженный “крабовый” продукт будет податливее в работе. Отвариваем яйца и охлаждаем. Очистив яйца от скорлупы, натираем на терке. С сыром поступаем таким же образом. Подмороженные крабовые палочки освобождаем от оболочки и мелко трем на терке.

Шаг 2. Очистив чесночные зубчики, давим их чесночницей и объединяем с майонезом до однородности. Промытую зелень измельчаем и кладем к остальным компонентам. Используем зеленый лук, укроп, петрушку или другие душистые травы.

Шаг 3. Размешав, приправляем специями при необходимости.

Шаг 4. Разложив лаваш на чистой поверхности. тонко распределяем начинку.

Шаг 5. Аккуратно заворачиваем в плотный рулет. Чтобы это было удобно делать и рулет не распадался после пропитки, применяем фольгу или пленку. Убираем на 1 час в холод.

Шаг 6. Нарезаем изделие острым ножом. Украшаем нашинкованными зелеными перышками лука. Приятного аппетита!

Лаваш с крабовыми палочками, огурцом и сыром

Лаваш с крабовыми палочками, огурцом и сыром – рецепт, который повторит даже ребенок. Несложный процесс займет около 20 минут. Огурец придает закуске свежесть и неповторимый аромат. Нежное угощение украсит любой повод – праздник или будничный день.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр.

Лаваш армянский – 100 гр.

Сыр – 50 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Огурцы свежие – 50 гр.

Перец душистый молотый – по вкусу.

Майонез – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты. Накануне подготавливаем яйца, сварив до состояния вкрутую. Обдаем огурцы под краном и вытираем. Крабовые палочки избавляем от обертки.

Шаг 2. Крабовые палочки разделяем на волокна.

Шаг 3. Сваренные яйца освобождаем от скорлупы и рубим кубиком. Сыр крупно натираем на терке. Огурцы также нарезаем мелким кубиком. Все компоненты перекладываем в тарелку. Поперчив, сдабриваем майонезом и размешиваем.

Шаг 4. Кладем лаваш на ровную поверхность. Отступив 1 сантиметр. распределяем начинку.

Шаг 5. Плотно скатав рулет, даем постоять, чтобы слои хорошо пропитались. Вооружившись острым ножом, разрезаем изделие на 8 порций.

Шаг 6. Кусочки кладем на блюдо для подачи, застеленное салатными листьями.

Шаг 7. При желании декорируем рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Лаваш с крабовыми палочками и морковью по-корейски

Лаваш с крабовыми палочками и морковью по-корейски выглядит ярко и получается достаточно сочным. Вкусное угощение с пикантными нотками отлично подходит для перекусов. Аппетитный рулет готовится буквально за 20 минут – идеально для занятых людей.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 400 гр.

Лаваш тонкий – 1 шт.

Морковь по-корейски – 150 гр.

Майонез – 350 гр.

Яйца куриные – 6 шт.

Горчица – по вкусу.

Соль – щепотка.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Отвариваем яйца. “Крабовый” продукт освобождаем от упаковки и режем кубиком, измельчаем соломкой или разделываем на волокна. Смешав майонез с горчицей, кладем соль и перчим. Количество горчицы определяем по своим предпочтениям. Для более пикантного вкуса заменяем покрошенным свежим или гранулированным чесноком.

Шаг 2. На чистом столе или разделочной доске раскладываем лаваш и пропитываем майонезом с горчицей. Сваренные яйца помещаем под холодную воду. Очищаем от скорлупы и нарезаем или пропускаем через специальную сеточку для резки.

Шаг 3. По пропитанному заправкой лавашу распределяем корейскую морковку и снова поливаем заправкой. Можно сделать по-другому, сдобрив каждый компонент заправкой по отдельности и выложив слоями друг за другом. Так лаваш быстрее пропитается.

Шаг 4. Засыпаем рублеными яйцами и пропитываем соусом.

Шаг 5. Рассыпаем крабовую нарезку и промазываем остатками соуса.

Шаг 6. Скручиваем в тугой рулет. Если есть время, даем постоять и пропитаться. Закуску нарезаем порционно. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и творожным сыром представляет собой потрясающе нежное угощение. Закуску вполне можно отнести к правильному питанию. Вкусный и сытный завтрак не займет много времени. А если приготовить рулет с вечера, то к утру он хорошо пропитается и станет еще вкуснее и нежнее.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 16

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр.

Лаваш армянский – 100 гр.

Творожный сыр – 400 гр.

Огурец – 100 гр.

Укроп – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Из морозильника необходимо достать крабовые палочки и дать им немного оттаять. Веточки укропа и огурец промываем и просушиваем.

Шаг 2. Сняв листики со стеблей, шинкуем, огурец трем на крупной терке и слегка отжимаем от влаги.

Шаг 3. Освободив крабовые палочки от обертки, разворачиваем каждую из них.

Шаг 4. Разложив лаваш на чистом сухом столе, промазываем творожным сыром. Присыпаем укропом.

Шаг 5. Укладываем крабовые палочки и раскладываем тертый огурец.

Шаг 6. Формируем плотный рулет, сворачивая как можно туже, и помещаем в холод минут на 20.

Шаг 7. Делим рулет на порции.

Шаг 8. Подаем на стол. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцом

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и яйцом подходит как для праздников, так и повседневного рациона. Яркое угощение потребует на исполнение всего треть часа Восхитительное угощение соберет все аплодисменты и восторги гостей, несмотря на доступные и недорогие ингредиенты.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 100 гр.

Тонкий армянский лаваш – 1 шт.

Майонез – 1 ст.л.

Сырок плавленый – 1 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Отваренные и охлажденные яйца очищаем и трем на терке или применяем яйцерезку.

Шаг 2. На столе размещаем армянский лаваш и рассыпаем по всей площади тертую яичную стружку.

Шаг 3. Сырок (наподобие “Дружба”) немного подмораживаем и крупно трем на терке. Посыпаем сырок по яичному слою. Немного посолив и поперчив, чуть-чуть поливаем майонезной сеточкой.

Шаг 4. Подмороженные палочки освобождаем от обертки и натираем на терке. Если продукт охлажденный, то его проще порезать, натирать будет сложнее. Укладываем, пытаясь распределить как можно равномернее.

Шаг 5. Пропитываем магазинным майонезом или приготовленным собственноручно. Рассыпаем порубленный укроп.

Шаг 6. Сворачиваем тугой рулет. Завернув изделие в пленку, помещаем в холодильник и даем пропитаться 1,5 часа. Чем дольше отдыхает рулет, тем нежнее его текстура. Не стоит бояться, что закуска размокнет. Небольшое количество майонеза не даст этого сделать.

Шаг 7. Разрезав на равные сегменты аппетитное изделие, переходим к трапезе. Закуска разлетается моментально. Приятного аппетита!

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью

Лаваш с крабовыми палочками, сыром и зеленью превратит любое событие в незабываемое застолье. Несложный процесс под силу любому. Если вы не дружите с готовкой, этот рецепт создан для вас. Для реализации рецепта не нужны профессиональные навыки.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 300 гр.

Лаваш тонкий – 3 шт.

Петрушка – 2 веточки.

Сыр твердый – 150 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Укроп – 2 веточки.

Чеснок – 2 зубчика.

Майонез – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты для рулета из лаваша.

Шаг 2. Просушив промытую зелень, шинкуем помельче. Очищаем чеснок и давим через пресс. Сыр тонко режем или трем на терке. Соединяем компоненты в посуде. Приправляем несколькими ложками майонеза. Размешиваем.

Шаг 3. Сняв с крабовых палочек оболочку, крошим кубиком. Высыпаем в миску и размешиваем с четырьмя ложками майонеза.

Шаг 4. Сваренные вкрутую яйца, остужаем и очищаем от скорлупы. Мелко порезав их, пересыпаем в емкость. Кладем 3 столовые ложки майонеза и соединяем составляющие.

Шаг 5. На разделочную доску укладываем лаваш. Поливаем тонкой сеточкой майонеза. Распределяем по поверхности массу с зеленью.

Шаг 6. Формируем тугой рулет.

Шаг 7. Аналогичную процедуру проделываем со вторым листом изделия. Рассыпаем начинку из яиц.

Шаг 8. На слой с яйцом укладываем рулет с зеленью. Крепко заворачиваем в один ролл.

Шаг 9. Третий лаваш промазываем майонезной сеточкой. Распределяем крабовую начинку.

Шаг 10. Сверху размещаем рулет из двух лавашей. Плотно заворачиваем в общее изделие. Запаковываем ролл в фольгу или пленку. Перемещаем в холод на пару часов.

Шаг 11. Пропитавшуюся закуску нарезаем порционно и кладем на красивую тарелку. Приятного аппетита!

Лаваш с крабовыми палочками и кукурузой

Лаваш с крабовыми палочками и кукурузой выглядит ярко и получается не только вкусным, но и сытным. Приготовление не доставит хлопот даже самым занятым. Ведь весь процесс занимает от силы 20 минут. Нежное угощение, несмотря на свою простоту, прекрасно разнообразит праздничные закуски.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 гр.

Лаваш армянский – 100 гр.

Кукуруза консервированная – 50 гр.

Майонез – 50 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Перец черный молотый –по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв яйца, ставим вариться вкрутую. Избавляем крабовые палочки от упаковки.

Шаг 2. Остудив и очистив приготовленные яйца нарезаем кубиком.

Шаг 3. “Крабовый” продукт разделяем на волокна. В емкости среднего размера соединяем волокна палочек, нарезанные яйца и консервированную кукурузу. Сдобрив майонезом, приправляем специями и вымешиваем до состояния салата.

Шаг 4. Лаваш промазываем начинкой, оставив небольшое расстояние от края.

Шаг 5. Скатываем рулет. Даем немного настояться и режем на кусочки одинакового размера. Чем дольше пропитывается изделие, тем аппетитнее и нежнее текстура.

Шаг 6. Сервируем закуску на красивой тарелке.

Шаг 7. По своему усмотрению декорируем салатными листьями, порубленным укропом или петрушкой. Приятного аппетита!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, помидорами и сыром выглядит довольно аппетитно. Яркое угощение подойдет и на завтрак, и на перекус. Рулет отлично будет смотреться и на праздничном столе. Процесс приготовления займет не более получаса. Вкусное блюдо понравится взрослым и детям.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 6 шт.

Тонкий армянский лаваш – 1 шт.

Томаты черри – 8 шт.

Сыр – 100 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Лук зеленый – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Крабовые палочки избавляем от целлофановой упаковки.

Шаг 2. Лаваш размещаем на чистой рабочей поверхности. По изделию распределяем 2 столовые ложки майонеза (можно использовать домашний соус). Измельчаем твердый сыр теркой. Рассыпаем по смазанному майонезом изделию.

Шаг 3. Крабовые палочки крошим и присыпаем по сырной стружке.

Шаг 4. Промытые помидоры обсушиваем и разрезаем на пятачки. Распределяем поверх остальной начинки. Зеленый лук основательно промываем. Просушив, шинкуем. Зеленый лук допустимо заменить укропом или петрушкой.

Шаг 5. Формируем плотное изделие, туго скатав в рулет. Желательно дать изделию пропитаться, убрав минимум на час в холод.

Шаг 6. Разрезав рулет на равные части, подаем к столу. Приятного аппетита!