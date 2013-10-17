Оборудование для готовки на кухне. Погружные блендеры Braun

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Обойтись без блендера на современной кухне весьма сложно, потому отнести его к женским прихотям нельзя. Это очень важный инструмент, без которого многие блюд невозможно приготовить. Как бы вы не привыкли к миксеру и венчику, быстро приготовить ягодный мусс и раздробить кусочки льда без него вы не сможете. Если в вашем кухонном арсенале еще нет этого прибора стоит поторопиться, ведь вы лишаете своих родных возможности насладиться очень вкусными и полезными блюдами, без которого их невозможно приготовить. Купить блендер в Минске можно в интернет магазине https://braun-shop.by/products/blenderi/pogrujnyie.htm, главное подойти к этой покупке очень серьезно, и выбрать самый подходящий для вашего случая вариант.

Преимущества и недостатки разных типов блендеров.

Существуют несколько типов блендеров. Стоит определить для каких целей он вам нужен и только тогда совершать покупку. Давайте разберемся какие разновидности существуют и какой из них будет лучшим вариантом в вашем случае.

Погружной блендер. Это изделие напоминает небольшую бейсбольную биту с кнопочкой, которую погружают в металлический или пластиковый контейнер. Его погружают в этот контейнер и взбивают или дробят находящиеся внутри продукты или жидкость. Этот вариант один из самых не дорогих и доступен практически каждому. Он весьма удобен для домашнего не частого использования. Если вам этот прибор нужен для ежедневного использования подумайте о более мощном приборе. Большой и мощный. Стационарный прибор, мощность которого не меньше 800 кВт – это самый лучший вариант для частого использования. Такое устройство без проблем перемолотит лед, орешки, фрукты. Недостаток его в достаточно высоком уровне шума. Но искать более тихую модель не нужно, таких не существует, ведь чем сильнее мощность, чем громче звучание. Если прибор имеет несколько режимов – это хороший плюс ведь для разных блюд требуется разная скорость и мощность.

На что обратить внимание?

Важные детали на которые стоит обратить внимание это:

Размер чаши – весьма важный параметр. Стоит выбирать кувшин побольше, ведь с маленьким объемом вы просто намучаетесь, ведь это неудобно даже для маленькой кухни. Кувшин должен иметь крышку и прочно закрываться. Основание прибора. Металлическое дно — самый лучший вариант. С таким основанием он не будет непроизвольно передвигаться по столу и скакать при работе. Механика или сенсор? Это сложный вопрос и сложно сказать, что же лучше. Привычно считать, что механика – это более надежно, но вам выбирать то что более привычно и комфортно.

Не торопитесь с выбором и взвесьте все положительные и отрицательные стороны, а мы в свою очередь предоставим вам именно такой вариант, который соответствует всем требуемым вами параметрам.