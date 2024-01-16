Беру кефир и любое варенье. Так готовили наши бабушки: сейчас мало кто знает рецепт этого пирога

Важно уметь готовить простые пироги к чаю. Это поможет сэкономить много времени и сил на поиск вкусной выпечки. Многие повара считают, что лучше домашних пирогов нет. Как бы не старались пекари в магазинах и пекарнях, у них не получится воссоздать выпечку из своей духовки.

Дело в том, что в покупной выпечки есть много разных компонентов, которые сохраняют выпечку мягкой дольше. Это необходимо, чтобы товар долго сохранял красивый и презентабельный внешний вид. По этой причине некоторая выпечка даже без хлебницы способна оставаться мягкой и не черстветь.

Если вы не хотите получать в выпечке много вредных компонентов, то стоит выпекать пироги самостоятельно. Покажем один из рецептов пирога с вареньем.

Ингредиенты для пирога:

кефир — 200 г;

варенье — 200 г;

яйцо — 2 шт.;

растительное масло — 100 мл;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.

Приготовление пирога:

В теплый кефир выкладываем варенье, разбиваем яйца и выливаем растительное масло, тщательно перемешиваем. Высыпаем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Высыпаем в тесто ванильный сахар, снова перемешиваем. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, выливаем в нее густое тесто и распределяем ровным слоем по поверхности.

Выпекаем пирог при 180 градусах 40 минут.

Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой — она должна выходить из пирога без остатков теста. Также пирог стоит украсить сахарной пудрой.