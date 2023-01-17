Оборудование для молочной промышленности. Гомогенизаторы для молока и масла

Любой доильный аппарат для коров для дома делят на две составляющие: доильное оборудование и доильная установка. А если нужно изготовлять масло, то и гомогенизатор для масла. При покупке важны оба элемента, но значение силового узла переоценить невозможно. Это сочетание двигателя и насоса, которые и создают вакуумное давление внутри молочной линии. Без него оборудование становится абсолютно бесполезным. Давайте же разберем ключевые характеристики доильной установки.

Характеристики силового узла доилки

Доильный аппарат для коров, в первую очередь, должен быть производительным. И ключевую роль в этом показателе играет именно доильная установка. От мощности двигателя и типа насоса зависит то, как много животных вы сможете обслужить за один раз. Современные модели Дамилк позволяют обслужить за сеанс порядка 22 коров или 100 коз без перерыва. Этого хватит не только для частного хозяйства, но и небольшой фермы.

Устанавливают в доильные аппараты для коров пластинчато-роторные насосы. Реже встречаются мембранные, но они устарели по всем показателям. Их можно купить только если планируете за час обслуживать не больше 3-4 коров. Также приготовьтесь к тому, что они будут сильно шуметь.

Дальше уже смотрите на наличие или отсутствие шасси. Это повлияет на удобство использование. На тип установки: масляная и сухая. Масляные модели дороже в эксплуатации, но работают тише и дольше не ломаются. Ну и комплектация: вакуумметры, пульсаторы — все это тоже крепится на установку. Не забывайте, что под двигателем и насосом обязательно должен располагаться ресивер, защищающий ключевые детали от попадания влаги или конденсата.

Где купить доильный аппарат для коров в РФ?

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