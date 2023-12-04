Холодец из шеек индейки: прозрачный как стеклышко

Мне нравится готовить холодец из шеек индейки. Мясо в этой части такое нежное, что и жевать не нужно. Особенно спустя 7 часов варки. А более насыщенным бульон выходит от комбинации из трех видов мяса. Что я добавляю в бульон, чтобы он был и глубоким по вкусу, и прозрачным как стеклышко, рассказываю далее.

Как приготовить прозрачный холодец из шеек индейки

Из свинины предлагаю взять пару рулек с копытцами: в них больше сухожилий, благодаря чему они будут лучше желировать холодец. Из говядины возьмите лопатку. Там самое вкусное мясо, как по мне. Также вам понадобятся 3 крупных индюшиных шейки и специи. Варить холодец будем в кастрюле на 11 л.

Ингредиенты

Индюшиные шеи1,5 кг Говяжья лопатка1 кг Свиная ножка3 кг Вода5 л Лук2 шт. Морковь1 шт. Лавровый лист4 шт. Перец душистый4 шт. Черный перец (горошком)6 шт. Соль1,5 ст. л. Чеснок6 зуб.

Приготовление

Мясо зачистите и нарежьте крупными кусками или же сделайте надрезы. Если вы не хотите сливать первый бульон, хорошенько вымочите всё мясо в воде (пару раз ее смените). На это уйдет минимум 6 часов. Далее утрамбуйте мясо в кастрюле, полностью залейте его водой. Пропорция получается приблизительно 1 к 1. Доведите до кипения. Далее добавьте в кастрюлю очищенную морковь. Снова вскипятите. Уменьшите огонь. Теперь добавьте перцы горошком и вымытый лук с шелухой. Она придаст холодцу красивый цвет. Через минуту добавьте соль. Накройте неплотно крышкой. По надобности убирайте пену.Как только морковь будет готова, уберите ее с бульона. На минимально огне варите холодец 6 часов. Далее добавьте в него лавровый лист, досолите по вкусу. Варите еще 1 час. Бульон готов. Достаньте мясо, остудите его и измельчите на волокна. Из бульона уберите жир, добавьте к нему чеснок. Когда он настоится, процедите бульон. Залейте им мясо в формочках.

Холодец практически готов. Осталось дождаться, пока он остынет, и отправить его в холодильник или на балкон на сутки. Чем дольше холодец стоял на холоде, тем он становится плотнее. Сам бульон по этому рецепту выходит прозрачным и насыщенным, а мясо — супернежным. Пробуйте!