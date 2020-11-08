Оборудование для склада. Штабелеры

Большими преимуществами над другими видами складского оборудования у штабелера являются его высокий уровень маневренности, удобством в работе на узких участках, а также компактность самого устройства.

Бывают такие виды штабелеров:

Электрический ричтрак.

Ручной ричтрак. В основном применяют на небольших складах, в которых довольно высокий уровень товарооборота. Работает только с двухъярусными стеллажами. Такой механизм довольно прост в управлении. Процесс обслуживания этого механизма не требует очень больших затрат, также оно довольно доступно по цене. Этот тип штабелера не зависит от энергоносителей. Минусами только лишь можно назвать довольно не большой уровень грузоподъемности и очень медленный процесс поднимания грузов.

Самоходный ричтрак. Можно встретить приборы с множеством различных модификаций. Можно назвать десятки типов данного вида оборудования. Различаются они лишь по типу конструкции и стоимости. В складских помещениях с очень интенсивной работой чаще всего используют самоходный штабелер гидравлический, который оснащен дополнительной откидной платформой. Отмечают очень большую скорость движения данной машины. Лучше использовать такой тип оборудования в довольно просторных типах складских помещений с очень широкими проходами.

Самым главным фактором при выборе штабелера является его уровень начальной грузоподъемности. Он может говорить о таком факте, как вес, с которым она работает как на высоте, так и у земли. Чем выше высота, на которую поднимается груз, соответственно тем меньше он должен быть. Для увеличения уровня грузоподъемности обычно приобретают специальную машину, которая оснащена противовесами. Но использовать её можно только на просторных складах.

Как определиться с видом аккумулятора для конкретно вашей погрузочной техники?

Аккумуляторы для погрузочной техники отличаются от обычных автомобильных тем, что они состоят из нескольких секторов одинаковых по размерам и физическим параметрам батарей, который помещаются в единую корзину и питают транспорт. Любая секция такой корзины может подлежать обслуживанию для увеличения срока службы, а также полной или частичной замене каждой составляющей батареи внутри.

АКБ для погрузчиков бывают кислотного, щелочного, панцирного и гелевого типа. У каждого свои особенности, более детально о них можете узнать на официальном сайте производителя, у консультанта в магазине. Выбирать АКБ для погрузчика под замену стоит по тем же параметрам, которые имеет оригинальный аккумулятор, ибо выбор велик и можно взять не подходящий вариант. Будьте внимательными!