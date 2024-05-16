Она не подойдет для десертов или даже для еды: какую клубнику лучше не покупать

Скоро лето, а вместе с ним наступает пора для вкусных сезонных продуктов. На прилавках уже появилась первая клубника. Какую ягоду лучше всего выбрать для приготовления аппетитных блюд?

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сезон клубники начинается в мае и заканчивается в июле. Именно тогда ягоды самые лучшие на вкус. Они сладкие, сочные и чрезвычайно ароматные. Однако все зависит от сорта, метода выращивания, хранения и даже транспортировки.

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Как выбрать сладкую клубнику

Май – месяц, когда появляются первые летние плоды. Купить клубнику можно в магазине, на рынке или в супермаркете, но чаще всего она в это время импортная. Такая клубника не самая вкусная.

Такая сочная / Фото unsplash

Как выбрать сладкую клубнику? Посмотрите на ягоду. Она должна быть твердой и насыщенно красной. Если ягоды беловатые или зеленые, то они еще незрелые. Такая клубника водянистая и невкусная.

Какую клубнику лучше не покупать

При выборе клубники в магазине или на рынке существует несколько признаков, на которые стоит обратить внимание. Если на клубнике присутствуют значительные белые или зеленые участки, это свидетельствует о ее недозрелости. Такая ягода может быть твердой и кислой. Иногда чрезмерно большие клубники могут быть менее вкусными и ароматными, поскольку большой размер может быть результатом использования различных стимуляторов роста или средств для увеличения урожайности.

Качественная клубника имеет выразительный, сладкий аромат. Если ягоды почти не пахнут, это может свидетельствовать об их низком качестве или о том, что они были собраны задолго до созревания.

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