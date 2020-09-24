Образование важно для каждого!

Украина, как и многие страны Евросоюза предоставляет студентам бесплатное обучение. При это его качество не сравнится с отечественным. Помимо этого человека ждет насыщенная культурная жизнь, ведь он сможет еще и путешествовать по Европе. Стоит рассказать детальнее о данном виде получения образования. Тем более с его помощью можно получить престижную должность в какой-нибудь европейской организации.

Справка КП

Для того, чтобы начать обучение в Украине рекомендуют найти специальный учебный центр. Например, отзывы о учебно-образовательном центре Planetaclub только самые положительные. Он помогает абитуриентам с поступлением. Ведет успешно свою деятельность не первый год. Также в нем присутствует около семидесяти программ, имеющим такие основные четыре русла:

поступление в высшие учебные заведения;

поступление в гимназии для получения среднего образования;

получение врачебного титула, предназначена для людей, имеющих медицинский диплом;

учеба на каникулах, помогающие получить еще больше знаний.

Участники таких программ получат полноценный комплекс различных услуг: начиная с получения визы и заканчивая подготовкой к окончательным экзаменам. Студенты получат консультации по всем интересующим вопросам, связанных, с обучением и проживанием в Украине.

Также такая программа ориентирована на выпускников школ и колледжей, людей, получивших диплом бакалавра и хотящих поступить в магистратуру, выпускников университета, хотящих получить второе высшее образование, но уже бесплатно.

Бесплатное обучение

Любой студент, приехавший из другой страны, имеет право бесплатно учится в Украине. Единственный нюанс – учеба должна происходить только на украинском (иногда русском) языке и в качестве вуза выбирается государственный университет. Человек обязан предоставить специальный сертификат при поступлении, в котором говорится о том, что он владеет языком (уровень В2). Экзамены необходимо также сдавать на украинском (иногда на английском).

Стоит остановиться подробнее на уровне В2. Достичь его можно примерно за год. При этом он является довольно-таки высоким. Идеальным вариантом станет проживание абитуриента в стране. Языковые курсы состоят из подготовки по специальным предметам, которые необходимы для того, чтобы человек смог успешно сдать все экзамены. При этом люди, владеющие русским языком находятся в выигрыше. Оба эти языка (русский и украинский) между собой очень похожи, поэтому обучение происходит гораздо легче, чем изучение того же английского.

Выбор

При выборе учебного заведения стоит обратить внимание на некоторые критерии. Например, сайт школы должен содержать всю необходимую информацию, которая может заинтересовать человека. Школа должна обладать необходимой лицензией и быть зарегистрированной. Количество учебных часов должно составлять примерно семьсот для обучения украинскому языку и около ста для изучения профильных предметов. Важно, чтобы центр мог обучать именно русскоговорящих студентов. Если центр дает 100% гарантию поступления, то из него надо срочно бежать, скорее всего это мошенники.

Как было сказано выше отзывы о Planetaclub только положительные. Поэтому он станет вполне подходящим вариантом для поступления в украинский университет.