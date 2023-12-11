Даже царям так вкусно не готовили. Идеальное горячее блюдо на Праздничный стол

Кто первым придумал стейки? На самом деле куски мяса стали жарить довольно давно. В древности, когда люди освоили огонь, они начали согреваться его теплом. Затем кто-то из людей кинул кусочек мяса в огонь и палкой достал обратно.

Нельзя было отдавать огню мясо, так как это был ценный ресурс для выживания. Люди попробовали остывший кусок мяса и были поражены тем, как изменился вкус в лучшую сторону. Так и началась культура прожарки мясных кусков.

Позднее жареное мясо начали приносить на алтари в жертву богам. Так делали в Древнем Риме. Еще позднее мясо возвели в культ, стали создавать много интересных блюд. Приготовим из мяса курицы стейк во фритюре.

Ингредиенты для стейка во фритюре:

картофель — 500 г;

яйцо — 3 шт.;

соль — щепотка;

куриная грудка — 3 шт.;

сыр — 50 г;

мука.

Приготовление стейка во фритюре:

Очищаем и натираем на крупной терке картофель. Разбиваем к картофелю яйцо, высыпаем соль и черный молотый перец по вкусу, перемешиваем.

Делим куриную грудку на две половинки в толщину, должна получиться книжечка из каждой грудки. Нарезаем тонкими ломтиками сыр, выкладываем по пластине в книжечки из курицы внутрь.

Накрываем пищевой пленкой куриные стейки и отбиваем молотком с обеих сторон. В отдельную миску разбиваем пару яиц.

Посыпаем стейки солью и перцем, а также приправами к мясу.

Обваливаем стейки в муке, а затем обволакиваем в яйце. Выкладываем на стол 3 лепешки из картофельной массы, на них кладем стейки.

Верхушку стейков тоже покрываем картофельной массой, аккуратно перекладываем в сковороду с растительным маслом. Обжариваем стейки с обеих сторон до золотистой корочки.

Выкладываем жареные стейки в форму для запекания и отправляем в духовку при 180 градусах на 15 минут.

В результате мы имеем незамысловатые стейки из курицы в картофельном кляре. Отличный вариант бюджетного праздничного ужина.