Сегодня обследование инженерных систем здания крайне важно. Подъезд – часть общедомового имущества, которое принадлежит всем жильцам на правах общедолевой собственности. К сожалению, подъезды очень быстро теряют свой привлекательный внешний вид: начинает отслаиваться краска, появляются сквозняки, приходят в негодность перила.

Если в доме есть ТСЖ (товарищество собственников жилья), проблема решается просто. Такие организации вправе сами распоряжаться финансовыми фондами, поэтому без согласования с городскими инстанциями могут провести практически любой вид ремонта. Председатели ТСЖ обратиться к строительным компаниям за любыми видами ремонта: от небольшого текущего до капитального.

Текущий ремонт

Этот вид работ проводится в соответствии с установленным интервалом, например, фасады домов требуется обновлять раз в 5 лет. Отдельно собирать деньги на проведение текущего ремонта не нужно: ТСЖ выделяет средства на проведение таких работ из резервных фондов. Остаётся лишь выбрать надежного подрядчика и следить, чтобы сроки проведения текущего ремонта не нарушались.

Косметический ремонт

Согласно действующему законодательству, косметический ремонт подъезда проводится каждые 3-5 лет. В перечень работ входит:

Восстановление отделочных материалов на участках повреждения;

Заделывание щелей;

Покраска стен и потолков;

Замена стёкол и дверей;

Окрашивание рам, дверных проёмов и входных дверей.

Список работ – очень условный, т.к. комплекс необходимых ремонтных работ определяются подрядчиками на месте. Смета составляется исходя из технического состояния подъезда.

Капитальный ремонт

Это глобальная реставрация подъезда, поэтому для выполнения таких работ ТСЖ обычно организует дополнительный сбор средств среди жильцов. Капитальный ремонт обычно включает:

Замену гидроизоляции;

Утепление стыков;

Замену электропроводки, магистралей централизованного водо- и теплоснабжения;

Ремонт или замену вентиляционных систем;

Проведение ремонтно-восстановительных работ на чердаках и в подвальных помещениях;

Восстановление фасада и кровельных покрытий;

Ремонт или замена парапетов и ограждений;

Проверку и восстановление функциональности систем водоотведения.

Согласно установленным правилам, капитальный ремонт подъездов МКД должен проводиться каждые 25 лет.

Срочный ремонт

Проводится в случае необходимости, например, при аварии инженерных коммуникаций. Регламент проведения такого ремонта отсутствует. Список выполняемых работ зависит от причин проведения.

Как начать ремонт подъезда в ТСЖ

Для инициации ремонтных работ в подъезде проводится общее собрание ТСЖ. На собрании согласовывается перечень необходимых работ, определяется примерная сумма, которую товарищество жильцов готово выделить на восстановление парадной.

Затем председатель ТСЖ или его представители выбирают компанию-подрядчика. В Северной столице есть компании, специализирующиеся на выполнении заказов ТСЖ и ЖСК. После согласования деталей и составления точной сметы заключается договор, закупаются строительные материалы.

Если в доме есть ТСЖ, не стоит мириться с обшарпанным подъездом. Важно помнить, что состояние мест общедомового пользования зависит от инициативности самих жильцов дома. Если своевременно проводить текущий и косметический ремонт, капитальные работы можно выполнить с минимальными финансовыми затратами.