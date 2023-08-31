Закуска «Чили»: рецепт острой приправы к мясу на зиму

Количество ингредиентов можно регулировать, ориентируясь на свой вкус, чтобы сделать закуску менее или более острой.
Острые соусы и закуски – вещь специфическая, и не каждый может их употреблять. Однако остроту можно регулировать, убавляя наиболее жгучие ингредиенты, чтобы не отказывать себе в отличной приправе к мясным блюдам, для борща или просто использовать ее в качестве намазки на хлеб. Сегодня делимся с вами рецептом закуски «Чили», которая станет хорошим дополнением к зимним запасам. Как ее приготовить, рассказали в блоге «Домашняя консервация».
Закуска «Чили»
Ингредиенты:
помидоры – 2,5 кг;
морковь – 1 кг;
сахар – 1 стакан;
соль – 3-4 ч. л;
подсолнечное масло – 1 стак;
красный молотый перец – 2 ст. л;
чеснок – 200 гр;
уксус (9%) – 1 ч. л;
Способ приготовления:
Овощи помыть, морковь почистить. Πомидоры нарезать дольками, морковь натереть на терке. Смешать все и поставить на огонь, добавив подсолнечное масло, перец, соль и сахар. Варить час, периодически помешивая. За несколько минут до конца варки добавить чеснок, пропущенный через пресс, и уксус. В рецепте указана чайная ложка, однако его можно добавлять по своему вкусу.
Горячий соус разлить в стерилизованные банки, закатать и укутать до полного остывания.
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