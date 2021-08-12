Особенности языка программирования PHP

PHP считается одним из самых распространенных языков веб-разработки. Именно PHP использовался для создания Facebook, Википедии, Yahoo и десятков тысяч других интернет-проектов. Сегодня в большинстве случаев разработка веб-проектов на PHP выполняется по аутсорсингу. За счет этого заказчики данной услуги могут существенно сэкономить на оплате труда высококвалифицированных разработчиков. На сайте <https://agilie.com/en/services/educational-apps вы можете узнать про современные обучающие приложения для взрослых и детей.

Что такое PHP?

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PHP – это скриптовый язык общего назначения. Она используется для написания программ (скриптов), предназначенных для автоматизации различных задач. За счет использования скриптов можно устранить большое количество ошибок в работе веб-проекта, сэкономить время пользователя и выполнить необходимые изменения таким образом, что все остальная часть программы будет бесперебойно работать.

Назначение PHP

Этот язык программирования чаще всего используется для написания динамических страниц и разработки небольших веб-проектов. PHP предназначен для работы с БД, разработки форумов, поисковой системы на сайте, страниц регистрации/входа и т.д.

Причины востребованности PHP

Язык веб-разработки PHP востребован за счет своей простоты и гибкости. Этот язык не только лучше читается. Его также проще писать. Но при этом стоит помнить о риске возникновения ошибок, которые можно найти только после запуска проекта. Если говорить о других преимуществах языка программирования PHP, то стоит отметить:

большое количество бесплатных библиотек, фреймворков и БД;

большое количество учебных материалов для новичков;

совместимость с современными серверами;

простой синтаксис.

Но у этого языка программирования есть и определенные недостатки. Прежде всего, хороший специалист на PHP должен знать HTML, CSS и JavaScript. Учитывая этот нюанс, услуги квалифицированных PHP-разработчиков стоят довольно-таки дорого. Именно поэтому в последнее время все чаще используются аутсорсинговые услуги, позволяющие существенно сэкономить на зарплате штатных специалистов по PHP.

Чем отличается PHP от других языков программирования

Учитывая, что PHP чаще всего сопоставляется с JavaScript, следует сравнить плюсы и минусы именно этих языков программирования. PHP обычно используется для бэк-энд разработки, а вот JS предназначен для фронт-энд разработки. С точки зрения применения PHP можно назвать узкоспециализированным языком. Он предназначен только для веб-разработки. Этот факт является еще одной причиной востребованности услуг аутсорсинга. JavaScript, в свою очередь, также может использоваться для создания многопоточных приложений, игровых серверов и браузеров.

В пользу PHP говорит безопасность этого языка программирования. Данное преимущество обусловлено тем, что PHP работает на стороне сервера. Следовательно, код, написанный на PHP, на порядок лучше защищен. Еще одним преимуществом можно назвать простоту этого языка веб-разработки.