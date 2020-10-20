Обучение и система образования в Канаде

Вопрос образования является одним из самых актуальных на сегодняшний день. Все задумываются над тем, в какой университет поступят, на какой факультет. А надо бы думать о том, чем будешь в жизни заниматься, к чему действительно имеются способности, и лежит душа. Мы же хотим предложить вам обучение в Канаде. Про обучение и систему образования в Канаде вы можете более детально узнать тут canadacc.com.ua/education-in-canada.html.

Главная цель любого абитуриента – получить прибыльную работу и построить головокружительную карьеру от простого клерка до начальника. Это наш человек будет работать за троих и по шестнадцать часов в сутки за одну зарплат или чего хуже, за полставки.

Картина бесспорно привлекательная. Однако в реальной жизни ей слишком мало места.

Абитуриенты отдалены от реальности. Чересчур завышенная самооценка и амбиции не позволяют им признать свое несовершенство и несоответствие идеалам. Никто не мечтает быть слесарем или шахтером. Все хотят чистой работы и высокой зарплаты. А ведь многие выдающиеся личности начинали с нуля, не имея опыта и образования, подрабатывали, где придется, а спустя десятки лет управляли империями.

Талант – штука редкая, но найти ее можно практически в каждом. Главное, знать, где искать. И эта задача в первую очередь ложится на родителей. Они должны «прощупывать» своего ребенка на наличие определенных навыков. И если таковые обнаружатся, непременно развивать.

Выбирая лучшие вузы Канады вы сможете получить именно то образование, которое хотите.

Погоня за престижем и модой загоняет абитуриентов туда, где им не место. Если раньше студенты учились в ПТУ или сельхозтехникумах, то сейчас с таким же уровнем интеллекта, знаний и задатками учатся в ВУЗах. И навязанный модой стереотип, что быть простым рабочим – плохо не покидает их голов. Быть рабочим – стыдно, неприбыльно, непрестижно.

А если представить такую ситуацию: офисный планктон с зарплатой в 15000 рублей в месяц. И эта зарплата не растет, потому что большинство людей не развиваются. Или сварщик 5-го разряда, зарабатывающий на заводе 25000 рублей, плюс примерно столько же на шабашках. К чему ему престиж? Престижем сыт не будешь.

Именно поэтому прежде чем выбрать профессию, подумайте, стоит ли тратить деньги и время на то, в чем вы себя не видите и не реализуете.