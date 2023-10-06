Пальчики оближешь: рецепт вкуснейших помидоров на зиму

Такой салат лучше закрывать в небольшие баночки.

Сезон заготовок подходит к концу, но если вы еще не против запастись несколькими баночками вкусных закаток на зиму, предлагаем вам рецепт помидоров «Пальчики оближешь», которым поделились в блоге «Домашняя консервация». Название блюда говорит само за себя, и готовится оно довольно просто.

Помидоры «Пальчики оближешь»

Ингредиенты:

салатные помидоры (розовый салатный, «бычье сердце», желтый салатный);

чеснок;

укроп;

петрушка;

лук.

Для маринада:

вода – 3 литра;

соль – 3 ст. л;

сахар – 7 ст. л;

уксус – 1 стакан;

подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, порезать крупными дольками, где-то на 5-6 частей, если они крупные. В стерилизованные банки (по 0,5 литра) на дно каждой положить 3 зубчика чеснока, 3 ст. л подсолнечного масла, веточки укропа и петрушки, кольца лука. Сверху сложить помидоры.

Смешать воду, соль, сахар и уксус, вскипятить и дать маринаду немного остыть. Залить помидоры и отправить банки на стерилизацию. Стерилизовать 15 минут после закипания воды, после чего закатать крышками, перевернуть и укутать до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить маринованные зеленые помидоры на зиму, а также как сделать из них салат.