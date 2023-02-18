Аутсорсинг, делегирование, время

Речь пойдёт о новом тренде в русском сегменте ИнфоБиза. И этот тренд — Аутсорсинг. Что такое аутсорсинг? Это делегирование своих задач другим людям. Т.е. это когда работу делают за Вас.

Если Вы ещё не успели заметить, эта тема становится всё более актуальной. И это не удивительно, ведь все хотят меньше работать и больше зарабатывать. Все успешные компании, так или иначе, используют аутсорсинг в своей практике. И что самое интересное… Вы так же будете прибегать к использованию аутсорсинга, если хотите не только остаться в ряду ИнфоБизнесменов, но и успешно прогрессировать в нём.

Если Вы начнёте делегировать, тогда всё что Вам не нравится делать, всё что Вы не умеете делать качественно, всё что Вам лень делать… может быть передано другим людям.

Создание сайтов, программ, раскрутка, обработка заказов, служба поддержки, мультимедиа, создание платного и бесплатного контента — это лишь малая часть того, что Вы можете делегировать. Охрана труда на аутсорсе сегодня пользуется большой популярностью. Чтобы записаться на обучение по охране труда, рекомендуем перейти на сайт krymresurs.ru.

Но за это Вам придётся заплатить другим людям. Да, Вам необходимо будет потратить какие-то деньги, чтобы та или иная задача были выполнены. Но взамен Вы получите гораздо более сильную валюту: ВРЕМЯ.

Есть такое выражение: «Время нельзя купить». И это действительно так. Но Вы можете сохранить его, тем самым практически опровергнуть данное высказывание. Так как сохранение времени, является самой близкой возможностью к его покупке.

Давайте немного отвлечёмся от статьи, и представим насколько больше результатов Вы сможете получить, если будете выполнять в два, в три, в четыре раза больше задач? Что если Вы будете работать 24 и более часов в сутки? Вы скажете, что это не возможно !? Может я Вас удивлю, но это реально на все 100%. И это стало возможным с аутсорсингом!

Аутсорсинг — это тот переломный момент, когда Ваш бизнес выходит на совершенно новый уровень и начинает буквально умножать свои результаты.

Я не думаю, что Билл Гейтс сейчас сидит и создаёт какую-нибудь новую Windows 8. Или Стив Джобс сидит по ночам за компьютером и тестирует новую прошивку для айфона. Эти люди не добились бы таких результатов в бизнесе, не стали бы такими знаменитыми и богатыми, если бы пытались все сделать самостоятельно.

Они понимают, что есть люди, которые справятся с этим лучше них. Они также понимают, что у них есть более важные задачи. Такие, например, как стратегия бизнеса. Они разрабатывают новые направления, ищут новые идеи для бизнеса и просто контролируют процесс сверху.

Вы можете делать тоже самое. И это будет приносить Вам гораздо больше результатов!

На этом я закончу.

Надеюсь, я донес до Вас суть аутсорсинга, и Вы измените, свой взгляд на Ваш бизнес и его стратегию, и внесете делегирование в Вашу жизнь.