Описание приготовления:
Лёгкое, полезное и низкокалорийное блюдо. Можно подавать как самостоятельно, так и в качестве гарнира к мясу или птице. В сезон кабачков — идеальный вариант! Вкусно и на скорую руку! Нежные тушёные молодые кабачки со сладкой морковью, томатной пастой и ароматными травами — все ингредиенты идеально дополняют друг друга.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Морковь / Кабачок Блюдо: Горячие блюда / Рагу Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Кабачок 1 Штука (небольшой)
- Морковь 1-2 Штук
- Лук 1 Штука
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Специи 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
43 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рагу из кабачков и моркови»
Подготовьте все ингредиенты по списку.
Разогрейте сковороду с маслом. Выложите нарезанные произвольно лук и морковь. Нарезка может быть любая на ваше усмотрение.
Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте нарезанный кубиками чеснок, томатную пасту и специи. У меня паприка, кориандр, тимьян, майоран и молотый чёрный перец. Добавьте так же соль по вкусу. Перемешайте и готовьте ещё 2-3 минуты.
Затем добавьте нарезанный кабачок. Если шкурка мягкая и нежная, то её срезать не нужно, так же как и удалять семечки. Нарезать кабачки рекомендую не слишком мелко, чтобы они в процессе тушения не превратились в кашу и сохранили свою целостность.
Влейте примерно 100 мл. воды, накройте крышкой и тушите на небольшом огне до желаемой степени готовности кабачков. Я не довожу кабачки совсем уж до мягкого состояния, но вы ориентируйтесь на свои вкусовые пожелания.
Рагу из кабачков и моркови готово. Приятного аппетита!
Совет от повара:
На основании этого рагу можно приготовить вкусную икру. Достаточно уже готовое рагу измельчить блендером и уварить до желаемой густоты.