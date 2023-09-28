Описание приготовления:

Лёгкое, полезное и низкокалорийное блюдо. Можно подавать как самостоятельно, так и в качестве гарнира к мясу или птице. В сезон кабачков — идеальный вариант! Вкусно и на скорую руку! Нежные тушёные молодые кабачки со сладкой морковью, томатной пастой и ароматными травами — все ингредиенты идеально дополняют друг друга.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Морковь / Кабачок Блюдо: Горячие блюда / Рагу Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Кабачок 1 Штука (небольшой)

Морковь 1-2 Штук

Лук 1 Штука

Томатная паста 1 Ст. ложка

Растительное масло 2 Ст. ложки

Чеснок 2-3 Зубчиков

Специи 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

43 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рагу из кабачков и моркови»

Подготовьте все ингредиенты по списку.

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите нарезанные произвольно лук и морковь. Нарезка может быть любая на ваше усмотрение.

Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте нарезанный кубиками чеснок, томатную пасту и специи. У меня паприка, кориандр, тимьян, майоран и молотый чёрный перец. Добавьте так же соль по вкусу. Перемешайте и готовьте ещё 2-3 минуты.

Затем добавьте нарезанный кабачок. Если шкурка мягкая и нежная, то её срезать не нужно, так же как и удалять семечки. Нарезать кабачки рекомендую не слишком мелко, чтобы они в процессе тушения не превратились в кашу и сохранили свою целостность.

Влейте примерно 100 мл. воды, накройте крышкой и тушите на небольшом огне до желаемой степени готовности кабачков. Я не довожу кабачки совсем уж до мягкого состояния, но вы ориентируйтесь на свои вкусовые пожелания.

Рагу из кабачков и моркови готово. Приятного аппетита!

Совет от повара:

На основании этого рагу можно приготовить вкусную икру. Достаточно уже готовое рагу измельчить блендером и уварить до желаемой густоты.