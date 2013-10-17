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Любой хозяин загородного дома мечтает о том, чтобы его жилище не только красиво выглядело, но и было комфортным и уютным. Но у каждого свои понятия о комфорте и удобстве, поэтому стоит выяснить, каким же должен быть частный дом, с точки зрения строителей и специалистов по созданию планов инженерных коммуникаций. Заказать обустройство и бурение скважин на воду под ключ вы можете у профессионалов, подробнее.

Обогрев комнат

Первое, о чем следует подумать при возведении дома в климатических условиях – это отопление. Русские дома издревле славятся своими печами, позволяющими сохранять тепло в условиях зимней стужи и создавать неповторимую уютную атмосферу. В настоящее время печи заменились котлами и системами труб и батарей, опутывающих все помещения – жилые и нежилые. Подключение дома к газоснабжению является первоочередной задачей строителя, ведь это лучший и доступный вариант отопления. С помощью системы теплых полов можно обеспечить комфортное проживание, обогрев всей постройки и доступ горячей воды, вытекающей из всей сантехники, а ее стоимость будет не так уж и велика.

Другим, более дорогостоящим вариантом отопительной системы, является электрокотел, нагревающий воду в батареях. К сожалению, с учетом дефицита мощности в электросетях это довольно ненадежный источник питания, требующий резервной замены в случае перебоев и неисправностей, да и стоимость киловатта растет с каждым днем, заставляя владельцев электрических систем отопления туже затягивать пояса.

Дополнением, однако отнюдь не главным источником отопления в доме, может являться декоративный камин или печь. Для получения тепла вам придется потратить немало кубометров древесины, но тепло от живого огня не сравнится с искусственными батареями, кроме того, эта конструкция послужит отличным украшением для гостиной или столовой.

Водоснабжение загородного дома

Еще одной важной деталью, позволяющей сделать проживание в доме комфортным, является водопровод. Прошло то время, когда за водой приходилось ходить к колодцу или ближайшему водному источнику. Практически все дома обладают доступом к холодной воде, а горячую добывают самостоятельно с помощью газовых или электрических котлов.

Система водоснабжения частного дома состоит из насосной станции, системы труб, накопительного бака и приборов контроля. Для крепления используется запорная и регулирующая арматура. Такая система обязательно должна охватывать ванную, туалет и кухню, кроме того, вода может понадобиться в технологических помещениях и прямо на приусадебном участке для полива растений. Стоит позаботиться о сливах для ванны, туалета, раковины и душевой кабины в санузле; в кухне достаточно лишь пары устройств – для мойки и посудомоечной машины (если она присутствует в помещении).