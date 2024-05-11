Описание приготовления:

В такой шоколад в процессе приготовления можно добавлять дробленые орехи, вяленую клюкву, вишню или все, что вам покажется подходящим для этого десерта.

Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Сахарная пудра 2 Чайных ложки

Молоко сухое 40 Грамм

Какао масло 40 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

574 ккал

Калорийность

13 г

Белки

25 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Белый шоколад из какао масла»

Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу.

В небольшую кастрюльку залейте воду и наверх установите жестяную миску так, чтобы дно не касалось поверхности воды. В миску выложите кусочки какао масла и всю эту конструкцию установите на небольшой огонь — это водяная баня.

Растапливайте какао масло, постоянно помешивая лопаткой, до полного растворения.

Снимите водяную баню с огня и в миску с растопленным какао маслом добавьте сухое молоко, вмешайте его венчиком в растопленное какао масло.

Затем следом вмешайте сахарную пудру до получения однородной массы.

Полученную смесь разложите по удобным формам для шоколада (у меня силиконовые) и отправьте заполненные формы в холодильник на ночь.

Белый шоколад готов — это очень вкусно!