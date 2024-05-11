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Белый шоколад из какао масла

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Белый шоколад из какао масла

Описание приготовления:

В такой шоколад в процессе приготовления можно добавлять дробленые орехи, вяленую клюкву, вишню или все, что вам покажется подходящим для этого десерта.
Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

  • Сахарная пудра 2 Чайных ложки
  • Молоко сухое 40 Грамм
  • Какао масло 40 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

574 ккал

Калорийность

13 г

Белки

25 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Белый шоколад из какао масла»

Белый шоколад из какао масла

Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу.

Белый шоколад из какао масла

В небольшую кастрюльку залейте воду и наверх установите жестяную миску так, чтобы дно не касалось поверхности воды. В миску выложите кусочки какао масла и всю эту конструкцию установите на небольшой огонь — это водяная баня.

Белый шоколад из какао масла

Растапливайте какао масло, постоянно помешивая лопаткой, до полного растворения.

Белый шоколад из какао масла

Снимите водяную баню с огня и в миску с растопленным какао маслом добавьте сухое молоко, вмешайте его венчиком в растопленное какао масло.

Белый шоколад из какао масла

Затем следом вмешайте сахарную пудру до получения однородной массы.

Белый шоколад из какао масла

Полученную смесь разложите по удобным формам для шоколада (у меня силиконовые) и отправьте заполненные формы в холодильник на ночь.

Белый шоколад из какао масла

Белый шоколад готов — это очень вкусно!

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