Описание приготовления:
В такой шоколад в процессе приготовления можно добавлять дробленые орехи, вяленую клюкву, вишню или все, что вам покажется подходящим для этого десерта.
Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Сахарная пудра 2 Чайных ложки
- Молоко сухое 40 Грамм
- Какао масло 40 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
574 ккал
Калорийность
13 г
Белки
25 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Белый шоколад из какао масла»
Все ингредиенты очень удобно подготовить сразу.
В небольшую кастрюльку залейте воду и наверх установите жестяную миску так, чтобы дно не касалось поверхности воды. В миску выложите кусочки какао масла и всю эту конструкцию установите на небольшой огонь — это водяная баня.
Растапливайте какао масло, постоянно помешивая лопаткой, до полного растворения.
Снимите водяную баню с огня и в миску с растопленным какао маслом добавьте сухое молоко, вмешайте его венчиком в растопленное какао масло.
Затем следом вмешайте сахарную пудру до получения однородной массы.
Полученную смесь разложите по удобным формам для шоколада (у меня силиконовые) и отправьте заполненные формы в холодильник на ночь.
Белый шоколад готов — это очень вкусно!