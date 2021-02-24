Одежда для беременных с доставкой на дом

Одежда для беременных: как выбрать и когда начать носить

По мере того, как растет ваш живот, вы можете оказаться не в состоянии вписаться во все ваши обычные вещи. Но нет необходимости покупать совершенно новый гардероб для беременных. Эти советы помогут вам хорошо выглядеть и чувствовать себя без ущерба для бюджета. В каталоге магазина mamin-wkaff.com.ua представлена одежда для кормящих мам по доступной цене в большом ассортименте.

Когда начинать носить одежду для беременных

Большинство женщин могут носить свою обычную одежду большую часть первого триместра (3 месяца).

Но для этого вам может понадобиться больший бюстгальтер или свободная облегающая одежда.

Когда вы беременны примерно 4 или 5 месяцев, вам, возможно, придется начать носить одежду большего размера. Большинство женщин переходят на одежду для беременных, когда они на шестом месяце беременности.

Что вам нужно

Есть много модной одежды для беременных. Но не обязательно вкладывать большие суммы денег в полный гардероб.

Лучше всего купить несколько ключевых предметов одежды, которые вы можете смешивать и сочетать. Учитывайте погоду и смену времен года во время беременности. Помните, что после родов вы еще некоторое время будете носить одежду для беременных.

Основные предметы одежды, которые вы можете рассмотреть, включают:

бюстгальтер для беременных;

удобное хлопковое белье;

две пары обрезанных брюк для беременных, таких как леггинсы для беременных или джинсы;

простая юбка или платье, например, платье из эластичного джерси;

макси платье;

пиджак;

удобные, плоские туфли.

Можно адаптировать некоторые из вашей обычной одежды в течение вашей беременности, такие как более длинные топы, свитера и кардиганы. Вы также можете купить ремень для беременных, чтобы расширить ваши обычные джинсы и брюки.

Где купить одежду для беременных

Многие крупные магазины продают товары для беременных. Есть также много специализированных родильных домов. Покупки онлайн или аренда одежды для особого случая могут помочь вам сэкономить деньги.

Как выбрать бюстгальтер для беременных

Грудь готовится к лактации (вырабатывает грудное молоко) довольно рано во время беременности, и большинство изменений в молочных железах заканчиваются к 16 неделям. Это хорошее время, чтобы инвестировать в бюстгальтер для беременных.

Бюстгальтеры на косточках не рекомендуются во время беременности или кормления грудью . Ваша грудь изменится по размеру и форме, а косточка может оказать давление на вашу грудь. Это может привести к увеличению риска закупорки молочных протоков или мастита. Тем не менее, некоторые бюстгальтеры для беременных имеют гибкую проволочную опору малой длины, которая с меньшей вероятностью может вызвать проблемы. Некоторые женщины находят спортивный бюстгальтер — все, что им нужно.