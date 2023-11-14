Драники с сыром и яйцом на сковороде

Сколько деруны ни готовь, они всё равно не смогут надоесть, особенно если каждый раз использовать новые и интересные рецепты. Вы как раз в поиске таких? Тогда пришло время рассказать, как готовят золотистые драники с сыром и яйцом.
Классическим такое блюдо язык точно не повернется назвать. Так как картофельные драники жарятся на сковороде под сырно-яичной шапочкой. Благодаря ей они выходят еще более ароматными и необычными на вкус.
Как приготовить вкусные драники с сыром и яйцом
Делая специальную смесь из твердого сыра и отварных яиц, чтобы покрыть ею деруны, вы можете использовать и зеленый лук. Он прекрасно дополнит картину. Нарежьте его на мелкие колечки. Всыпьте лук к яйцам, сыру и майонезу, а затем хорошенько всё перемешайте. Готово!
Ингредиенты
Картофель6 шт. Яйцо3 шт. Пшеничная мука3 ст. л. Твердый сыр120 г Майонез3 ст. л. Соль0,5 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Лук1 шт. Чеснок2 зуб.
Приготовление
- Очищаем картофель. Натираем его на крупную терку. Очищаем луковицу среднего размера. Нарезаем ее мелким кубиком. Добавляем лук к картошке.Всыпаем к овощам соль и черный молотый перец. Вбиваем 1 яйцо. Тщательно всё перемешиваем. Всыпаем пшеничную муку. Перемешиваем ингредиенты до однородности.
Отвариваем 2 куриных яйца вкрутую. Очищаем их от скорлупы. Нарезаем яйца мелким кубиком. Натираем на крупной терке твердый сыр. Соединяем его с отварными яйцами в отдельной миске.Очищаем чеснок. Измельчаем его при помощи пресса. Добавляем чеснок и майонез к яйцам с сыром. Хорошенько перемешиваем всё ложкой.
Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Выкладываем на нее столовой ложкой массу из картофеля, формируя драники. Обжариваем их на умеренном огне с одной стороны до золотистого цвета.Затем переворачиваем деруны. Выкладываем на зажаристую сторону по 1 ч. л. сырно-яичной массы, равномерно ее распределяем.Накрываем сковороду крышкой. Жарим драники на среднем огне в течение 5 минут.
Не забудьте мелко нарезать свежий укроп и посыпать им картофельные деруны под сырной шапочкой. С яркой зеленью готовое блюдо будет выглядеть еще лучше. Потому его захочется попробовать без какого-либо промедления.