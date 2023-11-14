Драники с сыром и яйцом на сковороде

Сколько деруны ни готовь, они всё равно не смогут надоесть, особенно если каждый раз использовать новые и интересные рецепты. Вы как раз в поиске таких? Тогда пришло время рассказать, как готовят золотистые драники с сыром и яйцом.

Классическим такое блюдо язык точно не повернется назвать. Так как картофельные драники жарятся на сковороде под сырно-яичной шапочкой. Благодаря ей они выходят еще более ароматными и необычными на вкус.

Как приготовить вкусные драники с сыром и яйцом

Делая специальную смесь из твердого сыра и отварных яиц, чтобы покрыть ею деруны, вы можете использовать и зеленый лук. Он прекрасно дополнит картину. Нарежьте его на мелкие колечки. Всыпьте лук к яйцам, сыру и майонезу, а затем хорошенько всё перемешайте. Готово!

Ингредиенты

Картофель6 шт. Яйцо3 шт. Пшеничная мука3 ст. л. Твердый сыр120 г Майонез3 ст. л. Соль0,5 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Лук1 шт. Чеснок2 зуб.

Приготовление

Очищаем картофель. Натираем его на крупную терку. Очищаем луковицу среднего размера. Нарезаем ее мелким кубиком. Добавляем лук к картошке.Всыпаем к овощам соль и черный молотый перец. Вбиваем 1 яйцо. Тщательно всё перемешиваем. Всыпаем пшеничную муку. Перемешиваем ингредиенты до однородности. Отвариваем 2 куриных яйца вкрутую. Очищаем их от скорлупы. Нарезаем яйца мелким кубиком. Натираем на крупной терке твердый сыр. Соединяем его с отварными яйцами в отдельной миске.Очищаем чеснок. Измельчаем его при помощи пресса. Добавляем чеснок и майонез к яйцам с сыром. Хорошенько перемешиваем всё ложкой. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Выкладываем на нее столовой ложкой массу из картофеля, формируя драники. Обжариваем их на умеренном огне с одной стороны до золотистого цвета.Затем переворачиваем деруны. Выкладываем на зажаристую сторону по 1 ч. л. сырно-яичной массы, равномерно ее распределяем.Накрываем сковороду крышкой. Жарим драники на среднем огне в течение 5 минут.

Не забудьте мелко нарезать свежий укроп и посыпать им картофельные деруны под сырной шапочкой. С яркой зеленью готовое блюдо будет выглядеть еще лучше. Потому его захочется попробовать без какого-либо промедления.