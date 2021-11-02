Разновидности аккаунтов в Одноклассниках под продажу

На рынке есть несколько унифицированных категорий. Например, есть фейки, которые представляют собой взломанные странички. Их эффективность в маркетинговых кампаниях крайне низкая, поэтому они подходят для выполнения краткосрочных задач по типу масслайкинга или повышения пользовательской активности. Поэтому у многих рекламодателей и вебмастеров появляется необходимость купить аккаунт Одноклассники. Поговорим об этом подробнее.

Автореги – это чистые странички, зарегистрированный на арендованный номер телефона или сим-карту. Их преимущество – это возможность последовательной раскрутки для дальнейшего продвижения товаров и услуг.

Автореги с отлежкой – это аккаунты, с момента регистрации которых прошло не меньше недели. То есть модерация Одноклассников не забанила страничку, и ее законно можно использовать в маркетинговых целях.

Купить аккаунт Одноклассники актив, значит получить учетную запись с определенным количеством друзей для немедленного начала продвижения товаров и услуг. Эффективность таких кампаний будет поначалу с минимальной эффективностью, так как целевая аудитория не сформирована. Однако за счет контента можно заинтересовать большинство пользователей в покупке товаров или услуг.

Почему стоит покупать аккаунт Одноклассников от B-P.SALE

Купить аккаунт Одноклассники антибан у нас стоит по нескольким причинам. Во-первых, мы крайне дорожим нашей репутацией, поэтому даем гарантии на каждую учетную запись соцсети. У нас нет причин обманывать клиентов, поэтому предлагаем только активные аккаунт Одноклассников по низким ценам.

Почему по низким? За счет большого ассортимента аккаунтов, мы можем себе позволить несколько снизить стоимость товара, чтобы он был для вас привлекательнее без потери в качестве.

Если вам нужна активная мужская или женская страничка в Одноклассниках для продвижения товаров, лучшего варианта на рынке вы не найдете. Всегда будем вам рады. Если остались вопросы, свяжитесь с нашим менеджером на сайте b—p.sale для консультации или получения возникших вопросов по аккаунтам.