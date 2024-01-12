Тесто, как пух. Лучший рецепт пирожков в духовке

Пироги с творогом — это вкусный десерт для всей семьи. Однако, мало кто готовит творожную начинку для пирожков. Дело в том, что не все знают рецепты хорошей начинки для такой выпечки. Часто можно встретить горький творог в начинке, что портит вкус всего изделия.

Исправить это вполне возможно. Важно выбрать правильный способ приготовления, где будут соблюдены все пропорции ингредиентов.

Также важно сделать тесто пышным и мягким. Так творожные пирожки станут очень вкусными и сохранят свои свойства надолго.

Приготовим вместе творожные пирожки в духовке.

Ингредиенты для теста:

молоко — 250 мл;

сахар — 4 ст.л.;

дрожжи — 11 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 90 г;

соль — ⅔ ч.л.;

мука — 600 г.

Ингредиенты для начинки:

творог — 200 г;

яйцо — шт.;

белок — шт.;

сахар — 3 ст.л.;

ванилин;

сметана — 3 ст.л.;

манная крупа — ст.л.

Приготовление творожных пирожков:

В миску с теплым молоком высыпаем сахар и дрожжи, перемешиваем до растворения песчинок. Разбиваем в молоко яйца.

Растапливаем сливочное масло, вливаем в молоко и перемешиваем.

Высыпаем в молоко соль и муку, замешиваем тесто. Продолжаем вымешивать тесто на столе 10 минут. Далее убираем колобок в теплое место под пленку на 50 минут.

Для приготовления начинки смешиваем в твороге яйцо с белком. Добавляем в творог ванилин и сахарный песок, взбиваем погружным миксером со сметаной и манной крупой.

Вымешиваем тесто и делим на 12 частей. Формируем колобки, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут.

Колобки раскатываем в толстые лепешки, куда кладем творожную начинку.

Запечатываем начинку внутри теста, оставляем небольшое отверстие вверху.

Накрываем пирожки полотенцем и оставляем на 10 минут. Далее смазываем пирожки смесью желтка и молока, выпекаем в духовке при 180 градусах 20-25 минут.

Получаются мягкие и воздушные пирожки.

Это тесто подходит и для приготовления с другими начинками.