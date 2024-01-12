Тесто, как пух. Лучший рецепт пирожков в духовке

Пироги с творогом — это вкусный десерт для всей семьи. Однако, мало кто готовит творожную начинку для пирожков. Дело в том, что не все знают рецепты хорошей начинки для такой выпечки. Часто можно встретить горький творог в начинке, что портит вкус всего изделия.
Исправить это вполне возможно. Важно выбрать правильный способ приготовления, где будут соблюдены все пропорции ингредиентов.
Также важно сделать тесто пышным и мягким. Так творожные пирожки станут очень вкусными и сохранят свои свойства надолго.
Приготовим вместе творожные пирожки в духовке.
Ингредиенты для теста:
- молоко — 250 мл;
- сахар — 4 ст.л.;
- дрожжи — 11 г;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 90 г;
- соль — ⅔ ч.л.;
- мука — 600 г.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 200 г;
- яйцо — шт.;
- белок — шт.;
- сахар — 3 ст.л.;
- ванилин;
- сметана — 3 ст.л.;
- манная крупа — ст.л.
Приготовление творожных пирожков:
В миску с теплым молоком высыпаем сахар и дрожжи, перемешиваем до растворения песчинок. Разбиваем в молоко яйца.
Растапливаем сливочное масло, вливаем в молоко и перемешиваем.
Высыпаем в молоко соль и муку, замешиваем тесто. Продолжаем вымешивать тесто на столе 10 минут. Далее убираем колобок в теплое место под пленку на 50 минут.
Для приготовления начинки смешиваем в твороге яйцо с белком. Добавляем в творог ванилин и сахарный песок, взбиваем погружным миксером со сметаной и манной крупой.
Вымешиваем тесто и делим на 12 частей. Формируем колобки, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут.
Колобки раскатываем в толстые лепешки, куда кладем творожную начинку.
Запечатываем начинку внутри теста, оставляем небольшое отверстие вверху.
Накрываем пирожки полотенцем и оставляем на 10 минут. Далее смазываем пирожки смесью желтка и молока, выпекаем в духовке при 180 градусах 20-25 минут.
Получаются мягкие и воздушные пирожки.
Это тесто подходит и для приготовления с другими начинками.