Можно ли получить займ без официальной работы?

Основополагающим фактором одобрения кредита в любом банковском учреждении является официальное трудоустройство и стабильный заработок. Безработным оформить кредит не просто. Альтернативой банковским кредитам давно стали займы в микрофинансовых организациях. Для МФО не играет роли где и на каких условиях работает заемщик, поэтому получить ссуду могут даже граждане, не имеющие официального места работы. Финансовый портал подобрал вам список надежных МФО в Москве, которым можно доверять.

Условия выдачи займов

Система предоставления займов в микрокредитных компаниях достаточно упрощенная. Доступность микрокредитов в последнее время возросла. Практически каждый гражданин может получить необходимый займ в МКК без дополнительных справок и проверок. При этом требования к просителям довольно просты:

возраст заемщика от 21 года, некоторые организации выдают займы с 18 лет;

российский паспорт;

постоянная регистрация в любом регионе страны.

Выдают ли МФО займы без указания работы

Пенсионеры также могут рассчитывать оформить займ онлайн круглосуточно на сайте moneza.ru с зачислением на карту. Большинство микрофинансовых организаций не зациклены на доходах своих клиентов, поэтому получить онлайн займ 3000 рублей на карту вполне реально, в том числе и неработающему населению. Хотя подтверждение заработной платы заемщика при оформлении в МФО не требуется, наличие постоянного дохода все же желательно.