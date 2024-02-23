Этот салат бесподобен. Интересное сочетание ингредиентов: новый рецепт на любой праздник

Существуют тысячи рецептов салатов с различными ингредиентами. Однако, не всем известно, что в Средние века блюдо делали только из лука, петрушки, мяты и перьев чеснока. Такое угощение отлично подходило к жаркому. Главный принцип – зеленые ингредиенты. Далее добавили брюссельскую или белокочанную капусту, салат «латук», свежие огурцы и сельдерей. Заправкой было как сухое вино, так и лимонный сок, острые приправы, растительное масло.

В 19 веке в салат добавили корнеплоды: морковь, картофель, свекла. Так, блюдо стало приобретать яркие краски. Сегодня мы решили рассказать вам о нашем рецепте салата по слоям.

Ингредиенты для салата:

картофель — 3 шт.;

лук — шт.;

филе сельди — 200 г;

яйца — 5 шт.;

творожный сыр — 150 г;

маринованные огурцы — 4 шт.;

уксус — ч. л.;

майонез — 150 г;

вода — 200 мл;

соль, перец;

сахар — ½ ч. л.

Приготовление салата:

Для сборки салата по слоям на плоское блюдце ставим круглую форму для выпечки. Вареный картофель натираем на крупной терке. На дно формы наливаем майонез и выкладываем подготовленную картошку. Солим, добавляем черный перец по вкусу. Делаем слой майонеза.

Нарезаем одну луковицу, разбавляем водой, добавляем половину чайной ложки сахара и одну чайную ложку яблочного уксуса. Оставляем на 5 минут. Сливаем лишнюю воду и выкладываем лук поверх картофеля. Лопаточкой равномерно распределяем по поверхности.

Филе сельди нарезаем кубиком, выкладываем следующим слоем. Делаем слой майонеза.

Вареные куриные яйца отделяем от желтка и натираем белок на мелкой терке. Делаем слой из яйца. По вкусу добавляем соль, перец, смазываем майонезом.

Творожный сыр соединяем с тертым маринованным огурцом, добавляем специи по вкусу. Выкладываем заключительным слоем салата.

Сверху посылаем угощение тертым желтком. Накрываем салат пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на час.

Вынимаем из формы, украшаем зеленью.

Приятного аппетита!