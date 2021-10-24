Оформление кредитных договоров. Как узнать ИНН по паспорту и фамилии?

Что нужно учитывать при выборе сертификационного центра?

Линолеум — это тип рулонного полимерного материала, который требуется при строительных работах для покрытия полов. Различные государственные стандарты определяют качественные характеристики линолеума по основным показателям и критериям износостойкости, прочности, шумопоглощения, теплоизоляции и так далее, которые подтверждаются на всех этапах в процессе осуществления сертификации. На линолеум обычно рекомендуется оформить добровольный сертификат Федерального агентства (Росстандарта), потому как покупатель всегда крайне заинтересован в подтвержденных качественных показателей данной продукции. Однако линолеум не подлежит обязательной сертификации в ГОСТ Р (национальной системе). Обязательный сертификат на линолеум выдается в двух других системах сертификации — санитарной и пожарной сертификации.

Пожарная сертификация линолеума, равно как и иных строительных материалов, используемых для внутренней отделки помещений, обладающих повышенными пожароопасными свойствами, непременно должна производиться в обязательном порядке. В довершение всего, сертификат на линолеум (в системе ГОСТ Р) не будет подписан, и даже будет отклонена заявка, без оформленного сертификата пожарной безопасности.

Пожарный сертификат на линолеум подтверждает, что продукт отвечает Техрегламенту «О требованиях пожарной безопасности». В вышеобозначенном документе должна быть прописана такая информация как: группа возгораемости тестируемой продукции — в нашем случае, линолеума, номенклатура пожарных показаний, которым продукт соответствует, окончательные результаты испытаний, проводимых испытательной лабораторией, список соответствующих актов.

Сертификат пожарной безопасности должен быть оформлен в обязательном порядке, на все типы линолеума, без каких-либо исключений. При отправлении заявки на исполнение работ, заказчик предоставляет следующую документацию: техусловия, то есть техническую документацию, свидетельство ИНН, договор аренды (субаренды), либо документ, подтверждающий право собственности здания. Узнать ИНН онлайн — бесплатный сервис поиска ИНН. Результат появится на экране в течение 10 секунд после отправки данных. Также в обязательном порядке присылаются образцы продуктов, подлежащих тестированию. После отправки и рассмотрения заявки, осуществляется пожарная экспертиза продукции. Оформить пожарный сертификат на линолеум возможно в территориальных сертификационных центрах. Раньше на линолеум нужен был так называемый гигиенический сертификат (СЭЗ), но теперь такой документ отменен и не выдаются.