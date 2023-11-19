Описание приготовления:
Утиные крылышки "Вьетнамский колорит" полностью оправдывают свое название. Ведь именно по мотивам этой кухни они и приготовлены. Подавать их лучше всего со свежими овощами и пенными напитками.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Птица / Утка / Острый перец Блюдо: Горячие блюда География кухни: Вьетнамская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Утиные крылья 500 Грамм
- Соевый соус 25 Миллилитров
- Масло растительное 1 Чайная ложка
- Лук репчатый 1 Штука
- Сельдерей 2 Штуки (черешки)
- Чеснок 1 Зубчик
- Морковь 1 Штука
- Имбирь 1 Штука (1 кусочек)
- Вода 120 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Чили 1 Штука
Количество порций 2
Как приготовить «Утиные крылышки "Вьетнамский колорит"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления утиных крылышек "Вьетнамский колорит".
В сковороду налейте растительное масло и выложите нарезанную соломкой морковь. Сельдерей порежьте, чеснок очистите и разрежьте на дольки. Имбирь очистите и выложите в сковороду. Репчатый лук очистите, порежьте полукольцами и добавьте к овощам.
Утиные крылышки сполосните, обсушите и выложите на овощи. Все посолите и поперчите.
Смешайте воду, соевый соус и полейте крылышки, добавьте чили.
Закройте сковороду крышкой и доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь до минимального и тушите их в течение одного часа. Следите, чтобы соус не выкипел, при необходимости добавьте немного воды.
Переложите крылышки в форму для запекания и поставьте в горячую духовку. Запекайте крылышки при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут. Спустя время достаньте их и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!