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Утиные крылышки «Вьетнамский колорит»

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Утиные крылышки «Вьетнамский колорит»

Описание приготовления:

Утиные крылышки "Вьетнамский колорит" полностью оправдывают свое название. Ведь именно по мотивам этой кухни они и приготовлены. Подавать их лучше всего со свежими овощами и пенными напитками.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Птица / Утка / Острый перец Блюдо: Горячие блюда География кухни: Вьетнамская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Утиные крылья 500 Грамм
  • Соевый соус 25 Миллилитров
  • Масло растительное 1 Чайная ложка
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Сельдерей 2 Штуки (черешки)
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Морковь 1 Штука
  • Имбирь 1 Штука (1 кусочек)
  • Вода 120 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Чили 1 Штука

Количество порций 2

Как приготовить «Утиные крылышки "Вьетнамский колорит"»

Утиные крылышки "Вьетнамский колорит"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления утиных крылышек "Вьетнамский колорит".

Утиные крылышки "Вьетнамский колорит"

В сковороду налейте растительное масло и выложите нарезанную соломкой морковь. Сельдерей порежьте, чеснок очистите и разрежьте на дольки. Имбирь очистите и выложите в сковороду. Репчатый лук очистите, порежьте полукольцами и добавьте к овощам.

Утиные крылышки "Вьетнамский колорит"

Утиные крылышки сполосните, обсушите и выложите на овощи. Все посолите и поперчите.

Утиные крылышки "Вьетнамский колорит"

Смешайте воду, соевый соус и полейте крылышки, добавьте чили.

Утиные крылышки "Вьетнамский колорит"

Закройте сковороду крышкой и доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь до минимального и тушите их в течение одного часа. Следите, чтобы соус не выкипел, при необходимости добавьте немного воды.

Утиные крылышки "Вьетнамский колорит"

Переложите крылышки в форму для запекания и поставьте в горячую духовку. Запекайте крылышки при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут. Спустя время достаньте их и сразу подавайте к столу.

Утиные крылышки "Вьетнамский колорит"

Приятного аппетита!

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