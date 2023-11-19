Описание приготовления:

Утиные крылышки "Вьетнамский колорит" полностью оправдывают свое название. Ведь именно по мотивам этой кухни они и приготовлены. Подавать их лучше всего со свежими овощами и пенными напитками.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Птица / Утка / Острый перец Блюдо: Горячие блюда География кухни: Вьетнамская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Утиные крылья 500 Грамм

Соевый соус 25 Миллилитров

Масло растительное 1 Чайная ложка

Лук репчатый 1 Штука

Сельдерей 2 Штуки (черешки)

Чеснок 1 Зубчик

Морковь 1 Штука

Имбирь 1 Штука (1 кусочек)

Вода 120 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Чили 1 Штука

Количество порций 2

Как приготовить «Утиные крылышки "Вьетнамский колорит"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления утиных крылышек "Вьетнамский колорит".

В сковороду налейте растительное масло и выложите нарезанную соломкой морковь. Сельдерей порежьте, чеснок очистите и разрежьте на дольки. Имбирь очистите и выложите в сковороду. Репчатый лук очистите, порежьте полукольцами и добавьте к овощам.

Утиные крылышки сполосните, обсушите и выложите на овощи. Все посолите и поперчите.

Смешайте воду, соевый соус и полейте крылышки, добавьте чили.

Закройте сковороду крышкой и доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь до минимального и тушите их в течение одного часа. Следите, чтобы соус не выкипел, при необходимости добавьте немного воды.

Переложите крылышки в форму для запекания и поставьте в горячую духовку. Запекайте крылышки при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут. Спустя время достаньте их и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!