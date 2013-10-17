Охранные системы. Физическая безопасность в Киеве

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Охрана складских помещений имеет специфику по сравнению с обеспечением безопасности других объектов недвижимости. В данном случае комплекс мероприятий направлен на организацию сохранности значительного числа товарно-материальных ценностей на обширных площадях. Контроль над складской территорией осуществляется путем организации патрулирования, а также путем внедрения вспомогательных систем видеонаблюдения от интернет-магазина https://tor-safety.com, ограничения доступа на территорию и охраны по ее периметру.

Особенности прокладки коммуникаций систем видеонаблюдения



Система видеонаблюдения может быть смонтирована на основе современных IP-технологий. Существуют некоторые общие правила по монтажу указанных систем:

установка камер для видеонаблюдения в заранее определенных местах с точки зрения оптимальности обзора;

прокладка сигнальных линий и линий питания видеокамер;

монтаж дополнительного оборудования, обеспечивающего работу камер и всей системы;

коммутация всех элементов IP системы и подключение их к видеосерверу (или регистратору).

Особенности монтажа видеокамер

Достаточно отметить, что установка видеокамер должна производиться на металлические конструкции, исключающие возможность вибраций, возникающих под воздействием различных факторов, например, ветровых нагрузок или производственных вибраций.Также параллельная прокладка слаботочных цепей и силовых магистралей допускается на расстоянии более 50 см друг от друга — это стандартные нормативные требования, касающиеся не только IP видеонаблюдения.

На первоначальном этапе сотрудничества с частным охранным предприятием вверенный объект тщательно изучается, анализируются наиболее уязвимые места на предмет возможных посягательств, выбирается техническая база, расставляются контрольно-пропускные посты, утверждается график патрулирования и график работы специалистов охраны. Надлежащее проведение подготовительных мероприятий облегчает внедрение основного комплекса работ по охране объекта и обеспечивает дальнейшую защиту складской территории на высоком уровне.

Специалисты привлекаемых охранных структур имеют за плечами богатый опыт деятельности в сфере охраны, к исполнению вмененных обязанностей все сотрудники подходят с ответственностью. Охрана складских территорий осуществляется специалистами на основе лицензии, с помощью вспомогательных технических защитных средств. Мы строим взаимовыгодные отношения с нашими клиентами, учитываем особенности осуществляемой ими деятельности для построения оптимальной стратегии охраны объекта.

Охранные фирмы гарантируют надлежащее исполнение принятых на себя обязательств после заключения договора на охрану складских территорий, которая подразумевает:- организацию патрулирования территории склада, — организацию пропускного режима, — предупреждение проникновения на территорию посторонних субъектов, — периодический осмотр подвально-чердачных помещений, — прибытие оперативной группы по вызову и т. д.