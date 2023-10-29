Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Печенье на кефире — С куркумой всахарной глазури

На чтение: 3 минуты
Рецепт: Печенье на кефире — С куркумой всахарной глазури

Ингредиенты:
яйцо куриное свежее — 3 шт;
масло подсолнечное — 50 г;
кефир — 200 мл;
мука — 500 г;
куркума — 1 дес л;
соль — по вкусу;
сахар — 150 г;
ванилин — 1 уп;
разрыхлитель теста — 1 уп
Способ приготовления: Готовлю печенье, как правило, из продуктов, которые всегда под рукой. С той лишь оговоркой, что стала добавлять в качестве красителя куркуму. Это корень, напоминающий имбирь. Окрашивает блюдо в ярко-желтый цвет. Придает пикантное послевкусие, выпечке в том числе, красивый оттенок — для маня ключевая причина использования порошка.

Нравится печенье на кефире тем, что его можно есть само по себе, без чая. Можно с чаем, оно прекрасно дополняет утреннее чаепитие, если вы любитель десертов в утренние часы, как я, рекомендую печенье к приготовлению.

В кефир добавляю яйца и растительное масло.

Рецепт: Печенье на кефире - С куркумой всахарной глазури

Насыпаю 100 граммов сахара, оставляя пятьдесят граммов для глазури.

Рецепт: Печенье на кефире - С куркумой всахарной глазури

Соль по вкусу. Надо отметить, что в этом рецепте соль прекрасно оттеняет сахар, даже если ее положить чуть больше, чем хотелось.

Рецепт: Печенье на кефире - С куркумой всахарной глазури

Добавляю ваниль, можно игнорировать этот ингредиент, пробовала с ним и без. «Звучит» печенье по-разному, но каждый раз с особым послевкусием. Если ванилина нет, ничего страшного.

Рецепт: Печенье на кефире - С куркумой всахарной глазури

Разрыхлитель игнорировать не стоит. Пробовала вместо разрыхлителя добавить кислоту лимонную с содой, тоже вариант.

Рецепт: Печенье на кефире - С куркумой всахарной глазури

Десертную ложку куркумы добавляю в качестве красителя. Если она отсутствует, ничего критичного, можно игнорировать этот ингредиент.

Рецепт: Печенье на кефире - С куркумой всахарной глазури

Все компоненты перемешиваю, не взбивая, чтобы яйца с кефиром и маслом не пенились. После этого добавляю муку. Муку я не просеиваю, много разных мнений на этот счет, я для себя решила, что мне так удобнее, особой разницы не отметила при приготовлении с просеянной мукой.

Рецепт: Печенье на кефире - С куркумой всахарной глазури

Вымешиваю мягкое тесто. Отправляю его в холодильник, накрыв пищевой пленкой. Вот что я заметила. Если есть возможность оставить тесто в холодильнике на сутки, с ним намного приятнее работать. Оно «дозревает», становится эластичным и «покладистым». Творить с таким тестом- истинное удовольствие.

Рецепт: Печенье на кефире - С куркумой всахарной глазури

Отрезаю кусочек весом примерно сто пятьдесят граммов, посыпаю сахаром, раскатываю пласт, вдавливая сахар в тесто. Иначе кристаллики ссыпаются и подгорают. А если придавливать скалкой, утапливая в тесто, то образуется красивая корочка в виде глазури из сахара.

Рецепт: Печенье на кефире - С куркумой всахарной глазури

Можно выдавить кружочки рюмочкой, я предпочитаю после этого подогнуть края, чтобы получились мини-прянички.

Рецепт: Печенье на кефире - С куркумой всахарной глазури

Выпекаю в предварительно разогретой до ста восьмидесяти градусов духовке около тридцати минут. Важно понимать, что мощность духовки имеет значение. Если есть возможность, то первую порцию стоит по таймеру проконтролировать. Готовностью считаю образование румяной корочки на печенье и увеличение объема печенья в полтора-два раза.

Рецепт: Печенье на кефире - С куркумой всахарной глазури

Подавать горячим к чаю. Охлажденное печенье можно есть само по себе или в качестве перекуса с йогуртом.

Рецепт: Печенье на кефире - С куркумой всахарной глазури

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 125 руб.

Что будем искать? Например,Человек