Рецепт: Печенье на кефире — С куркумой всахарной глазури

Ингредиенты:

яйцо куриное свежее — 3 шт;

масло подсолнечное — 50 г;

кефир — 200 мл;

мука — 500 г;

куркума — 1 дес л;

соль — по вкусу;

сахар — 150 г;

ванилин — 1 уп;

разрыхлитель теста — 1 уп

Способ приготовления: Готовлю печенье, как правило, из продуктов, которые всегда под рукой. С той лишь оговоркой, что стала добавлять в качестве красителя куркуму. Это корень, напоминающий имбирь. Окрашивает блюдо в ярко-желтый цвет. Придает пикантное послевкусие, выпечке в том числе, красивый оттенок — для маня ключевая причина использования порошка.

Нравится печенье на кефире тем, что его можно есть само по себе, без чая. Можно с чаем, оно прекрасно дополняет утреннее чаепитие, если вы любитель десертов в утренние часы, как я, рекомендую печенье к приготовлению.

В кефир добавляю яйца и растительное масло.

Насыпаю 100 граммов сахара, оставляя пятьдесят граммов для глазури.

Соль по вкусу. Надо отметить, что в этом рецепте соль прекрасно оттеняет сахар, даже если ее положить чуть больше, чем хотелось.

Добавляю ваниль, можно игнорировать этот ингредиент, пробовала с ним и без. «Звучит» печенье по-разному, но каждый раз с особым послевкусием. Если ванилина нет, ничего страшного.

Разрыхлитель игнорировать не стоит. Пробовала вместо разрыхлителя добавить кислоту лимонную с содой, тоже вариант.

Десертную ложку куркумы добавляю в качестве красителя. Если она отсутствует, ничего критичного, можно игнорировать этот ингредиент.

Все компоненты перемешиваю, не взбивая, чтобы яйца с кефиром и маслом не пенились. После этого добавляю муку. Муку я не просеиваю, много разных мнений на этот счет, я для себя решила, что мне так удобнее, особой разницы не отметила при приготовлении с просеянной мукой.

Вымешиваю мягкое тесто. Отправляю его в холодильник, накрыв пищевой пленкой. Вот что я заметила. Если есть возможность оставить тесто в холодильнике на сутки, с ним намного приятнее работать. Оно «дозревает», становится эластичным и «покладистым». Творить с таким тестом- истинное удовольствие.

Отрезаю кусочек весом примерно сто пятьдесят граммов, посыпаю сахаром, раскатываю пласт, вдавливая сахар в тесто. Иначе кристаллики ссыпаются и подгорают. А если придавливать скалкой, утапливая в тесто, то образуется красивая корочка в виде глазури из сахара.

Можно выдавить кружочки рюмочкой, я предпочитаю после этого подогнуть края, чтобы получились мини-прянички.

Выпекаю в предварительно разогретой до ста восьмидесяти градусов духовке около тридцати минут. Важно понимать, что мощность духовки имеет значение. Если есть возможность, то первую порцию стоит по таймеру проконтролировать. Готовностью считаю образование румяной корочки на печенье и увеличение объема печенья в полтора-два раза.

Подавать горячим к чаю. Охлажденное печенье можно есть само по себе или в качестве перекуса с йогуртом.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 125 руб.