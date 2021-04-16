«Омар» — респектабельный отдых на воде. Что нужно знать о техническом обслуживании катеров и яхт?

Услуги по ремонту яхты

Яхт-клуб yachts-boats обеспечивает услуга ремонта яхты. На базе яхт-клуба, спасение и реставрация яхт и катеров, чистка двигателя, замена масла, чистка дна, покраска корпуса и т.д. Предоставлять услуги по техническому обслуживанию и уборке по мере необходимости. В экстренной ситуации наши мастера отправятся к месту аварии, и, если невозможно быстро решить проблему, перетащат яхту или лодку на стоянку. Сегодня достаточно выгодно купить б у катер можно в Украине.

Мы предоставляем полный спектр услуг: обслуживание яхт, консервация и реанимация, чистка двигателя, замена масла, чистка днища, покраска корпуса и т. Д.

Яхт-клуб yachts-boats предоставляет широкий спектр услуг по обслуживанию судов, ремонту и другим видам услуг. Мы обеспечиваем полное обслуживание яхт и катеров, а также все работы, связанные с яхтами и катерами, в течение активного сезона и зимнего хранения. Принимая во внимание требования производителя и строгое управление процедурами обслуживания, опыт и навыки наших экспертов позволяют нам охватить все аспекты этих судовых услуг.

Техническое обслуживание яхты подразумевает следующие услуги:

Промывка двигателя и замена масла; Краски для тела человека, обработанные специальными водостойкими составами, в том числе подводными деталями; Чистое дно, корпус и салон; Установить речное электронное оборудование и связь; Ремонт судов и другие работы с подвесными двигателями.

Мы осуществляем ремонт практически любого судна или яхты любой модели и года выпуска. Мы предоставляем аварийные услуги для судов, и когда капитан покидает место разлома, мы помогаем буксировать судно на стоянку. С помощью наших опытных специалистов вы можете оснастить судно необходимым оборудованием, установить навигационное, швартовное оборудование или любое другое необходимое оборудование. Механики яхт-клуба регулярно проходят повышение квалификации по ремонту и обслуживанию яхт, изучают новейшие машины и оборудование.

Сохранение и реанимация яхт

Помимо обслуживания лодки, мы также осуществляем техническое обслуживание оборудования для гидроцикла — это необходимый шаг для хранения лодки зимой. Многие системы используют воду во время работы, а замерзание зимой может привести к серьезным повреждениям (сломанные трубы, фитинги, насосы, резервуары для воды, поврежденные трубы и т.д.). Правильное обслуживание поможет избежать этих проблем, продлит срок службы контейнера и повысит надежность его эксплуатации.