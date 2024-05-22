Когда целесообразно купить старый автомобиль?

Стоит ли покупать машину старше 20 лет

Автомобили хоть и стали доступнее, но далеко не каждый может покупать их в автосалонах. Даже более-менее свежие машины по карману далеко не всем. Вот и задумываются люди над покупкой автомобиля, которому уже больше 20 лет.

Купить такое транспортное средство можно, но нужно понимать, что оно будет не в лучшем техническом состоянии. Вероятно, в скором времени потребуется ремонт гофры глушителя, замена ремня ГРМ и другого. Впрочем, с этим автомобилем, наверняка, такие манипуляции уже проводились и не раз.

Когда покупка двадцатилетнего автомобиля оправдана

Многие начало тысячелетия вспоминают с приятной ностальгией. Впрочем, в молодости всегда и морожено вкуснее, и трава зеленее – все дело в восприятии жизни. Однако машины в то время делали неплохие. Те автомобили были сделаны так, чтобы прослужить не один десяток лет. Конечно, не стоит рассматривать китайский автопром. В нулевых китайцы еще были далеки от умения делать автомобили.

С одной стороны машины делались еще добротными, а с другой стороны в них уже начала появляться электроника, уделялось достаточно внимание безопасности. Повсеместно стали внедряться GSM и GPS.

То есть машины тех лет уже достаточно безопасны, чтобы покупать их в середине третьего десятилетия 21 века, и к тому же у них есть запас прочности, чтобы еще детям оставить покататься. Поэтому покупать автомобиль до 2005 года выпуска нормально и нестыдно.

В качестве первого автомобиля добротный Golf или Focus тех лет вполне сгодится. С одной стороны не жалко будет если попадешь в аварию, с другой – сохранит жизнь. Также с машинами такого возраста получится быстрее разобраться в технических аспектах. Ведь как ни крути, а возраст дает свое и двадцатилетняя машина уже не может похвастаться безотказностью, как автомобиль из салона.

Такие авто оправдано покупать, если нужно транспортное средство здесь и сейчас, но ненадолго. Например, если ваша новенькая машина разбита, но страховая компания никак не начисляет компенсацию. В таком случае можно за несколько тысяч долларов подыскать себе неплохую двадцатилетку.

К чему нужно быть готовым

Нужно понимать, что чудес в этом мире не бывает. В идеальном состоянии автомобиль два десятилетия прослужить не может (только если она все это время не простояла в гараже). За это время машина проехала ни одну сотню километров, побывала в разных ситуациях, что наверняка отразилось на ее состоянии. К тому же поменялся ни один владелец, а от штатного комплекта оборудования сохранилось далеко не все (например, нет заводской инструкции или ключа).

По статистики сайтов с объявлениями. За 20+ лет успевает поменяться в среднем 4-6 владельцев. Каждый из них видел обслуживание автомобиля по-своему, кто-то покупал все лучше, а другой экономил на каждой мелочи. Чтобы найти машину в достойном состоянии придется потратить не один день, а может быть и больше месяца.

Еще одна немаловажная деталь – запчасти на машины. Старые автомобили ломаются чаще, а вот найти на них детали становится сложнее. С расходниками проблем не будет, а вот кузовные и интерьерные запчасти могут оказаться в дефиците. Придется искать не новый оригинал, а аналоги или что-то на разборках. Поэтому нужно быть готовым к тому, что после попадания в более-менее серьезное ДТП на восстановление машины уйдет много времени.

Вряд ли старая машина — это предел мечтаний. Поэтому со временем ее захочется продать. И тут поджидает третья проблема – поиск нового владельца. Спрос на такую машину будет с каждым годом все меньше. В итоге придется либо цену занижать, либо ждать своего покупателя очень долго.