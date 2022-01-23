Онлайн-коммерция — уже не будущее, а настоящее

Проект разработки мобильного приложения ничем не отличается от любого другого проекта разработки. Вы получаете менеджера проекта для координации работы команды, мобильного дизайнера , специализирующегося на iOS, Android, кросс-платформенном или гибридном дизайне приложений, мобильного разработчика и QA-инженера . Сегодня для ведения любой онлайн-коммерции нужно иметь собственный интернет-магазин.

Иногда мы вводим UX-писателя на этапе проектирования, бэкенд-разработчика , если приложение имеет сложную серверную функциональность.

Есть три основных F-принципа, которым должна следовать команда разработчиков мобильных приложений:

Управление фирмой . Чтобы преодолеть возможные разрывы между отделами и клиентом, убедиться, что следующие два принципа строго соблюдаются.

Фиксированные сроки . Таймфреймы очень важны для приложений. Такая вещь, как сезонный спрос на приложение, реальна. Вот почему фиксированный срок, привязанный к фиксированной спецификации продукта, важен и неизменен, если только не произойдет что-то драматическое.

Гибкий процесс . Может показаться, что это противоречит второму принципу, но потерпите. Гибкость не означает отступление, на самом деле она позволяет нам оптимизировать процесс разработки высокого уровня, меняя местами задачи и приоритеты.

Для нас как агентства веб- и мобильной разработки чрезвычайно важно поддерживать одинаковый темп производства и эффективность во всех наших проектах. В этом смысле разработка мобильного приложения — показатель эффективности всей компании. Мы утроили скорость и качество наших приложений по сравнению с тем, что было пять лет назад. Частично это связано с технологическим прогрессом, но в основном это касается людей, которых нам удалось найти, и процессов, которые мы установили.

Когда мы говорим о мобильной команде, это действительно команда. Мы стремимся сделать кроссплатформенных разработчиков и дизайнеров с глубоким пониманием всех основных мобильных платформ.

Квалифицированная команда мобильных разработчиков способна выпустить приложение в течение нескольких недель. Для этого команда должна работать как хорошо смазанная машина. Типичная команда мобильных разработчиков состоит из гуру, дизайнера, разработчика и QA-инженера.