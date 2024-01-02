Сырник «Слезы ангела»: как приготовить изысканный десерт

По этому рецепту сырник получается невероятно нежным и вкусным.

Сырник «Слезы ангела» состоит из трех слоев: основа из теста, творожная начинка и белки сверху. Из-за большого количества капелек, образующихся на его поверхности, его и называют «Слезы ангела», сырник с росой, или «Слезы Валенсии». Рецептом поделились на сайте Besahy.

Сырник «Слезы ангела»

Ингредиенты:

Для основы:

желтки 2 шт;

сахар 200 г;

сметана 4 столовые ложки;

цедра лимона 1 шт;

мука 350 г;

разрыхлитель 2 ч. л;

соль 1 щепотка;

маргарин 200 г.

Для сырной начинки:

творог кисломолочный 1 кг;

яйца 2 шт;

желтки 4 шт;

сахар 200 г;

масло 100 г;

пудинг 2 пачки;

молоко 400 мл;

разрыхлитель для печенья 2 ч. л.

Для белкового слоя:

белки 6 шт;

сахар 100 г.

Сначала готовим основу сырника: в глубокой миске взбиваем миксером два желтка со стаканом сахара. Добавляем 4 столовые ложки сметаны. Все хорошо перемешиваем. Просеиваем 350 граммов в смесь. Добавляем щепотку соли и цедру лимона и натираем 200 граммов маргарина на терке. И добавив две чайные ложки разрыхлителя для печенья, замешиваем эластичное тесто. Оставляем его в холодильнике на 1 час.

За этот час делаем сырную начинку. Разбиваем два яйца в миску и добавляем 4 желтка. Всыпаем 200 граммов сахара. И взбиваем все миксером до однородной массы.

Добавляем килограмм не очень жирного творога, 100 граммов масла и продолжаем взбивать. Высыпаем две пачки пудинга, его также можно заменить кукурузным крахмалом. В стандартной пачке примерно 40 граммов. Добавляем 400 мл молока и две чайные ложки разрыхлителя для печенья.

Продолжаем взбивать блендером. Это и будет наша творожная начинка.

Готовим форму, в которой будем выпекать сырник: сбрызгиваем стенки и дно формы маслом. Выкладываем пергамент и также его немного намазываем. Вынимаем наше тесто из холодильника и раскатываем под форму, чтобы можно было сделать бортики. Заливаем творожную массу, ложкой разравниваем. Ставим сырник в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем 50 минут.

И готовим слой из белков. Шесть белков взбиваем миксером и постепенно добавляем к ним 100 граммов сахара. Взбиваем миксером пока белки не станут белыми и густыми.

Через 50 минут достаем сырник из духовки. Выкладываем взбитые белки на сырник, возвращаем его в духовку и запекаем 15 минут при температуре 175 градусов.

Когда сырник спекся, открываем духовку и оставляем на ночь в духовке. При подаче нарезаем на квадратики.

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