Сырник «Слезы ангела»: как приготовить изысканный десерт

По этому рецепту сырник получается невероятно нежным и вкусным.
Сырник «Слезы ангела» состоит из трех слоев: основа из теста, творожная начинка и белки сверху. Из-за большого количества капелек, образующихся на его поверхности, его и называют «Слезы ангела», сырник с росой, или «Слезы Валенсии». Рецептом поделились на сайте Besahy.
Сырник «Слезы ангела»
Ингредиенты:
Для основы:
- желтки 2 шт;
- сахар 200 г;
- сметана 4 столовые ложки;
- цедра лимона 1 шт;
- мука 350 г;
- разрыхлитель 2 ч. л;
- соль 1 щепотка;
- маргарин 200 г.
Для сырной начинки:
- творог кисломолочный 1 кг;
- яйца 2 шт;
- желтки 4 шт;
- сахар 200 г;
- масло 100 г;
- пудинг 2 пачки;
- молоко 400 мл;
- разрыхлитель для печенья 2 ч. л.
Для белкового слоя:
- белки 6 шт;
- сахар 100 г.
Сначала готовим основу сырника: в глубокой миске взбиваем миксером два желтка со стаканом сахара. Добавляем 4 столовые ложки сметаны. Все хорошо перемешиваем. Просеиваем 350 граммов в смесь. Добавляем щепотку соли и цедру лимона и натираем 200 граммов маргарина на терке. И добавив две чайные ложки разрыхлителя для печенья, замешиваем эластичное тесто. Оставляем его в холодильнике на 1 час.
За этот час делаем сырную начинку. Разбиваем два яйца в миску и добавляем 4 желтка. Всыпаем 200 граммов сахара. И взбиваем все миксером до однородной массы.
Добавляем килограмм не очень жирного творога, 100 граммов масла и продолжаем взбивать. Высыпаем две пачки пудинга, его также можно заменить кукурузным крахмалом. В стандартной пачке примерно 40 граммов. Добавляем 400 мл молока и две чайные ложки разрыхлителя для печенья.
Продолжаем взбивать блендером. Это и будет наша творожная начинка.
Готовим форму, в которой будем выпекать сырник: сбрызгиваем стенки и дно формы маслом. Выкладываем пергамент и также его немного намазываем. Вынимаем наше тесто из холодильника и раскатываем под форму, чтобы можно было сделать бортики. Заливаем творожную массу, ложкой разравниваем. Ставим сырник в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекаем 50 минут.
И готовим слой из белков. Шесть белков взбиваем миксером и постепенно добавляем к ним 100 граммов сахара. Взбиваем миксером пока белки не станут белыми и густыми.
Через 50 минут достаем сырник из духовки. Выкладываем взбитые белки на сырник, возвращаем его в духовку и запекаем 15 минут при температуре 175 градусов.
Когда сырник спекся, открываем духовку и оставляем на ночь в духовке. При подаче нарезаем на квадратики.
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