Опасность применения отравы от крыс и мышей

Крысы и мыши – довольно хитрые животные, избавиться полностью от которых довольно трудно. Они обладают достаточным интеллектом и необычайно плодовиты, что заставляет человека придумывать все новые уловки для борьбы с ними. У каждого из существующих ныне способов существуют свои скрытые риски и опасности. Только взвесив все минусы, можно выбрать надежный способ борьбы.

Коты

Кошки – природные хищники, издревле помогающие хозяевам содержать дом и приусадебный участок без грызунов. Самый экологичный и естественный способ, он тоже имеет свои риски:

В городских квартирах это домашнее животное скорее роскошь, чем правило

Решение завести кота никогда не станет правильным в доме, где у кого-то из членов семьи есть аллергия на его шерсть

Кот коту рознь, некоторые изнеженные и откормленные Вискасом домашние любимцы могут просто игнорировать такое занятие, как охота на мышей

Не всякий кот справиться с крупной крысой

Если грызуны уже очень расплодились, один кот не справится с их огромным количеством

Мышеловки

Это самое древнее средство от грызунов в доме. Мышеловки имеют разную конструкцию и материал изготовления, ассортимент различается от деревянных с пружинами до современных пластиковых мышеловок и клеевых ловушек. Принцип действия в том, что внутрь помещается приманка мышь, желая полакомиться, попадает внутрь, где срабатывает механизм. Грызун может сразу погибнуть, а в некоторых вариантах лишь попасться в ловушку.

Основной риск использования мышеловки – в нее могут нечаянно попасть домашние животные или маленькие дети. Это может быть травма от срабатывания пружины или неприятности, связанные с тем, как оттереть вязкий клей современной клеевой ловушки от шерсти домашнего любимца.

Борьба с мышами народными способами

Народные способы считаются самыми экологичными и предполагают использование запахов, неприятных для грызунов.

Минус этих средств – их нужно применять длительное время, постоянно освежая запах, используя новую траву. Они не дают 100% гарантии избавления от вредных грызунов. Пока будут длиться эксперименты с народными средствами, популяция мышей в жилище может значительно разрастись и нанести урон домашнему хозяйству.

Химические средства борьбы

Это самый надежный способ, гарантирующий избавление от поселившихся в доме крыс и мышей. Попробовав отравленную приманку, грызуны погибают на 3-8 сутки.

Все химические вещества обладают токсичностью. Поэтому работая с ними необходимо применять меры предосторожности – надевать резиновые перчатки, тщательно мыть руки после использования.

В составе отравы имеются ароматизаторы и феромоны, привлекающие внимание грызунов. Эти же запахи могут стимулировать отведать приманку и домашних любимцев. При использовании на улице они могут быть опасны для птиц и пчел. Работать даже с малотоксичными ядами следует с использованием средств защиты. Если же все-таки произошел контакт с отравой, необходимо промыть желудок, вызвать врача и сообщить ему о необходимости использовать то противоядие, которое значится на упаковке с ядом.

Отпугиватели

Способ, считающимся самым безопасным, но и самым дорогим, так же не лишен противопоказаний. Принцип действия отпугивателя основан на излучении ультразвуковых волн таких частот, которые не переносят грызуны и стремятся покинуть помещение. Эти частоты не воспринимает ухо человека, однако такие домашние питомцы как морская свинка, декоративный кролик, хомячок тоже улавливают волны ультразвука и отвратительно себя чувствуют при этом.

Источник: semena.kr.ua ☎️ (066) 095-99-90