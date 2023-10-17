Выпекание шоколадных бисквитных коржей — это необязательное условие для приготовления популярного всеми орехового лакомства. Торт «Сникерс» без выпечки получается не менее вкусным, чем его классический вариант. Но на его готовку уходит всего 30 минут, а не 2 часа.

Для основы этого торта советуем взять 4 прямоугольных вафельных листа. Из них необходимо будет сформировать две пары, в качестве скрепляющего элемента которых выступит шоколадная помадка. Хотите взять круглые вафельные листы? В этом случае можете сразу уменьшить количество помадки, которую варите.

Как приготовить обалденный торт «Сникерс» без выпечки

Добавьте в начинку простое галетное печенье или же сладкие сливочные крекеры. Только перед этим измельчите их. Поместите печенье в полиэтиленовый пакет. Измельчите его, используя скалку или молоточек для приготовления отбивных. Также можете сделать крошку из печенья вручную.

Ингредиенты

Вафельный корж4 шт. Сахарная пудра180 г Сгущенное молоко вареное500 г Сливочное масло480 г Арахис250 г Молоко10 ст. л. Какао-порошок8 ст. л. Печенье180 г

Приготовление

Готовим шоколадную помадку. В сотейник с толстым дном вливаем молоко. Всыпаем какао-порошок и сахарную пудру. Перемешиваем все ингредиенты при помощи венчика. В полученную смесь добавляем 180 г размягченного сливочного масла, нарезанного кубиками. Отправляем сотейник на небольшой огонь.Варим шоколадную смесь до загустения и однородности, постоянно ее помешивая. До кипения не доводим!Смазываем горячей шоколадной помадкой один вафельный лист. Накрываем его вторым, слегка прижимая. То же делаем и с оставшимися вафельными листами. Сверху на заготовки помещаем деревянную разделочную доску. Готовим начинку. В глубокой емкости взбиваем 300 г размягченного сливочного масла, используя миксер. Постепенно добавляем к нему вареную сгущенку, хорошенько всё взбивая.Измельчаем печенье при помощи скалки или молоточка до состояния крупной крошки. Всыпаем его в сливочную смесь. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Подсушиваем арахис на сковороде без добавления масла. Измельчаем его ножом. Добавляем орехи к начинке из сгущенного молока. Всё снова перемешиваем до однородности. Выкладываем ореховую начинку на одну пару соединенных вафельных листов. Аккуратно ее ровняем. Накрываем начинку второй парой вафель. Ставим торт под пресс. Через полчаса отправляем его в холодильник на ночь. Готово!

По истечении 6–8 часов можете доставать вафельный торт «Сникерс» из холодильника. После дегустации у вас не останется сомнений, что это лакомство не уступает по вкусу классическому десерту с ореховой начинкой.