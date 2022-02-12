Описание понятия и его назначение

Составные элементы любого дизайн-проекта

Конкретных требований к содержанию разрабатываемых дизайнерскими студиями или отдельными архитекторами проектов не существует. Каждый исполнитель подходит к решению этой задачи в индивидуальном порядке. Традиционно результат оказания услуги — это получение заказчиком следующих составляющих:

планировочное решение — основа любого проекта, база формирования представлений о будущем внутреннем пространстве квартиры, дома или офиса. Сюда включается техническое задание с пожеланиями заказчика, описанием потребности всех членов его семьи и особенностях их совместного проживания (наличие питомцев, аллергиков, многочисленных частых гостей-друзей и т.д.);

эскизное решение с выбором стилевого направления и подбором колористической палитры всех поверхностей;

3D-визуализация с показом клиенту его жилища после того, как будет завершен ремонт;

Рабочий проект — финальная версия всего этапа проектирования, на основании которой выполняются все фактические ремонтные, отделочные и иные работы. Этот проект согласовывается с клиентом и больше не корректируется.

На стоимость разработки дизайн-проекта оказывают влияние самые разнообразные факторы: репутация исполнителя, площадь и иные технические характеристики объекта, сложность стилистической реализации, необходимость прокладки коммуникаций и проч. Присутствие в проекте дизайнерских авторских элементов декора повышает цену в несколько раз. Качественный и продуманный до мелочей дизайн-проект разрабатывается в течение 2-3 месяцев в зависимости от объема запланированных работ.