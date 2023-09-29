Всегда есть в моём холодильнике. Салат из свеклы «Выручайка» — всю зиму выручает

Как часто вы готовите борщи? Как правило, хотя бы раз в месяц в семье готовится борщ. Это традиционное блюдо для славянских народов, которое стало невероятно популярным во всем мире.

Борщ относится к зимним супам, так как подается в горячем виде. Он способен дать человеку необходимые витамины на холодный период.

Готовить борщ долго, если учитывать время на очищение свеклы. Чтобы избавить себя от грязи и сока свеклы, можно сделать предварительную заготовку.

Ингредиенты для свекольной заготовки:

Свекла отварная — 2,5 кг;

Соль — 2 ч.л.;

Сахар — 6 ст. л.;

Лимонная кислота — 2 ч.л.;

Растительное масло — 150 мл.

Приготовление свекольной заготовки:

Очищенную вареную свеклу натираем на крупных резцах терки. Выкладываем свекольную массу в сковороду, высыпаем к ней соль и сахарный песок.

Вливаем к свекле лимонную кислоту и растительное масло, на среднем огне доводим до кипения.

С момента закипания варим свеклу в течение 15 минут.

Стерилизуем крышки и банки, кладем свекольную массу внутрь, заполняем тару полностью.

Закатываем банки крышками и накрываем полотенцем.

Такую свекольную заготовку можно подавать отдельно или выкладывать в борщ. Кроме того, свекла подходит отлично для салатов.