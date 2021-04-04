Организация путешествий. Спальные мешки от известных брендов

В течение последних пяти лет все больше путешественников предпочитает не предусмотренные туристической компанией туров, а собственным странствиям на автомобилях. Возможно, такая активность связана с улучшением состояния дорог в Украине, а также с большим количества видео в социальных сетях о таком отдыхе.

Перед тем как начать увлекательное автопутешествие, нужно все детально продумать. Нужно составить подробный маршрут и сразу же отметить те места, где будет остановка. Если остановки будут в небольших городах, тогда нужно предварительно забронировать номер в гостинице, ведь именно в небольших городах чаще всего возникают проблемы с жильем.

С продуктами питания проблем, как правило, вообще не бывает. На каждой заправке сегодня находятся небольшие магазинчики и точки перекуса. Не стоит брать с собой большой запас еды, ведь она быстро портится. Вместе с тем, должен быть и определенный НЗ на случай, когда автомобиль поломиться и захочется перекусить.

Если во время путешествия посещаются «дикие» места, тогда, конечно же, нужно приобрести и палатку, и матрас или спальный мешок, и казан, и спиртовку для приготовления пищи. Спальные мешки от известных брендов вы можете найти тут https://extremstyle.ua/ru/catalog/spalniki.

Путешествуя на машине, нужно быть готовым к «бензиновому кризисе». В запасе обязательно должна быть канистра с достаточным количеством топлива. Если же путешествие состоится зимой, тогда также нужно иметь с собой такое средство, как «незамерзайка».

Хотя бы за несколько дней до того как отправляться на встречу приключениям, нужно съездить на СТО и тщательно проверить автомобиль на наличие поломок. На всякий случай лучше иметь с собой запаску, запасные лампочки для фары, машинное масло, ремонтный набор для шин и, конечно же, основные инструменты для ремонта.

Чтобы чувствовать себя комфортно в течении всего отдыха, нужно взять с собой средства индивидуальной гигиены, а также влажные салфетки, полотенца, хотя бы канистру воды.

Чтобы снять интересные моменты поездки на память, стоит захватить с собой фотоаппарат. Полезным будет в путешествии и инвертор. Подключив его к прикуривателю, можно получить прекрасную розетку с напряжением 220 Вт. Поэтому, можно не только заряжать аккумуляторы для фотоаппарата или телефон, но и ноутбук и планшет.

Обязательным правилом автопутешествия является наличие аптечки. В ней, кроме инструментов и средств первой неотложной помощи, должны также быть лекарства от боли, жаропонижающие, противодиарейные средства, ферменты для улучшения пищеварения, средство от ожогов и комаров.