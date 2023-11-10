Рагу по-неаполитански с баклажанами

Рагу по-неаполитански (итал. Ciambotta Napoletana) — это овощной гарнир южно-итальянской кухни, который обычно готовят летом из сезонных продуктов. Ciambotta относится к категории сытных итальянских блюд, известной как minestre. Рагу часто сравнивают с французским рататуем. Оба блюда являются частью более широкого семейства овощных рагу в западном Средиземноморье.

Не знаю, как у итальянцев, а у нас сезон баклажанов осенью. А это значит, что сейчас самое время пустить их в кастрюлю вместе с другими традиционными овощами. Из чего жители Неаполя и окрестностей готовят свое любимое рагу, сейчас расскажу!

Как приготовить рагу по-неаполитански

Существует много индивидуальных и региональных вариаций Ciambotta. Но все они содержат летние овощи, такие как баклажаны, кабачки, сладкий перец, картофель, лук, чеснок и помидоры. В рагу часто добавляют базилик, а заправляют его оливковым маслом. Ciambotta чаще всего подают в качестве основного блюда или же как гарнир к жареному мясу, домашним тефтелям или запеченной рыбе. Иногда рагу дополняет пасту, поленту или рис.

Ингредиенты

Баклажан1 кг Помидор400 г Чеснок2 зуб. Лук3 шт. Болгарский перец2 шт. Базилик1 пуч. Соль по вкусу Сахар1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Оливковое масло30 мл

Приготовление

Первым делом нарежьте баклажаны крупными кубиками. Посолите их и залейте водой. Оставьте баклажаны на 20 минут, чтобы вышла горечь. Тем временем промойте и очистите от кожуры все овощи.Две крупные или 3 луковицы средних размеров нарежьте перьями. Обжарьте их до прозрачности в оливковом масле в кастрюле с толстым дном. В процессе добавьте к луку измельченный чеснок. Помидоры нарежьте крупными кусочками, также отправьте в кастрюлю. Аккуратно перемешайте и тушите 5 минут. Далее пересыпьте в кастрюлю баклажаны, предварительно отцеженные от жидкости.Перемешайте овощи в кастрюле, добавьте к ним соль, перец и сахар. Перемешайте и тушите 5 минут. Затем добавьте в кастрюлю нарезанные кусочками сладкие перцы. Выдерживайте блюдо на плите еще 10 минут.

Вот и весь рецепт! За 1 минуту до конца готовьте добавьте к рагу рубленый базилик. Подавайте гарнир, какой душа желает. Овощи вкусны как с мясом, так и с рыбой. А если вы хотите сделать блюдо еще более сытным, на первых этапах готовки внесите в него кусочки картофеля. Так итальянцы тоже готовят!