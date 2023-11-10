Рагу по-неаполитански с баклажанами

Рагу по-неаполитански (итал. Ciambotta Napoletana) — это овощной гарнир южно-итальянской кухни, который обычно готовят летом из сезонных продуктов. Ciambotta относится к категории сытных итальянских блюд, известной как minestre. Рагу часто сравнивают с французским рататуем. Оба блюда являются частью более широкого семейства овощных рагу в западном Средиземноморье.
Не знаю, как у итальянцев, а у нас сезон баклажанов осенью. А это значит, что сейчас самое время пустить их в кастрюлю вместе с другими традиционными овощами. Из чего жители Неаполя и окрестностей готовят свое любимое рагу, сейчас расскажу!
Как приготовить рагу по-неаполитански
Существует много индивидуальных и региональных вариаций Ciambotta. Но все они содержат летние овощи, такие как баклажаны, кабачки, сладкий перец, картофель, лук, чеснок и помидоры. В рагу часто добавляют базилик, а заправляют его оливковым маслом. Ciambotta чаще всего подают в качестве основного блюда или же как гарнир к жареному мясу, домашним тефтелям или запеченной рыбе. Иногда рагу дополняет пасту, поленту или рис.
Ингредиенты
Баклажан1 кг Помидор400 г Чеснок2 зуб. Лук3 шт. Болгарский перец2 шт. Базилик1 пуч. Соль по вкусу Сахар1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Оливковое масло30 мл
Приготовление
- Первым делом нарежьте баклажаны крупными кубиками. Посолите их и залейте водой. Оставьте баклажаны на 20 минут, чтобы вышла горечь. Тем временем промойте и очистите от кожуры все овощи.Две крупные или 3 луковицы средних размеров нарежьте перьями. Обжарьте их до прозрачности в оливковом масле в кастрюле с толстым дном. В процессе добавьте к луку измельченный чеснок.
Помидоры нарежьте крупными кусочками, также отправьте в кастрюлю. Аккуратно перемешайте и тушите 5 минут. Далее пересыпьте в кастрюлю баклажаны, предварительно отцеженные от жидкости.Перемешайте овощи в кастрюле, добавьте к ним соль, перец и сахар. Перемешайте и тушите 5 минут. Затем добавьте в кастрюлю нарезанные кусочками сладкие перцы. Выдерживайте блюдо на плите еще 10 минут.
Вот и весь рецепт! За 1 минуту до конца готовьте добавьте к рагу рубленый базилик. Подавайте гарнир, какой душа желает. Овощи вкусны как с мясом, так и с рыбой. А если вы хотите сделать блюдо еще более сытным, на первых этапах готовки внесите в него кусочки картофеля. Так итальянцы тоже готовят!